Süper Lig’de şampiyon Galatasaray

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunun son haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de 2017/2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. İzmir'de oynanan maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk kupasını 21'inci kez evine götürmeye hak kazandı.

Süper Lig’de 2017/18 sezonunun şampiyonu son hafta maçlarının tamamlanması ile belli oldu. Sezonu 75 puanla ilk sırada kapatan Galatasaray 21'inci kez şampiyon oldu. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımların maçlarında ise Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti, Fenerbahçe ise Konyaspor karşısında yine 3-2'lik bir skorla galip geldi.

Bu sonuçlarla Galatasaray ligi 75 puanla şampiyon olarak bitirirken Fenerbahçe 72 puanla ikinci, Başakşehir 72 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 71 puanla Süper Lig'i dördüncü sırada tamamladı.

Ligi 16. sırada tamamlayan Osmanlıspor, 17. Gençlerbirliği ve son sıradaki Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'e düştü.

AVRUPA'DA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında Türkiye'den 5 takım mücadele edecek. Şampiyon olan Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Ligi ikinci tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi için ön eleme maçları oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak. Lig üçüncüsü Medipol Başakşehir ve dördüncü olan Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için eleme maçları yapacak.

BAFETIMBI GOMIS 29 GOLLE GOL KRALI OLDU

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, attığı 29 golle sezonu gol kralı olarak bitirdi. Gomis'in ardından ise 23 gol kaydeden Trabzonsporlu Burak Yılmaz geldi.

HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

Süper Lig'in son haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: 3-2

Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor: 2-1

Trabzonspor - Kardemir Karabükspor: 3-0

Gençlerbirliği - Bursaspor: 1-0

Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor: 3-2

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: 3-2

Göztepe - Galatasaray: 0-1

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: 5-1

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor: 3-2

(SPOR SERVİSİ)

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