İdris Yılmaz: Ağır bir tecrit altında olmamın nedenini anlayamıyorum

Afrin operasyonuna dair sosyal medya paylaşımı nedeniye tutuklanan gazeteci İdris Yılmaz, dört aydır ağır bir tecritte tutulmasının nedenini soruyor.

Afrin operasyonu ile ilgili sosyal medya paylaşımından dolayı ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ iddiasıyla tutuklanan gazeteci İdris Yılmaz, dört aydır ağır bir tecritte tutulmasının nedenini anlayamadığını söyledi. Sözü edilen dosyadaki tutukluğu 16 Mayıs tarihinde sona eren Yılmaz, şubat ayında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan yeni bir soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunuyor.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) hukuki destek verdiği Yılmaz’ın avukatı Savaş Avcı, 14 Mayıs günü Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde ziyaret etti.

Avukat Avcı, cezaevi yönetiminin kendisine terör dosyalarından tutuklu olanlar ile mesai saatleri dışında görüşülemeyeceğini söylediğini ve Yılmaz ile uzun uğraşlar sonucu yaptığı görüşmede hem kamera kaydı hem de gardiyan bulunduğunu söyledi.

Gazeteci Yılmaz, görüş sırasında özellikle ağır bir tecrit altında olmasını anlayamadığını söyledi. Televizyon ve radyo verilmeyen, az sayıda kitap ve gazeteye erişebildiği bir hücrede yaşamaya çalıştığını söyleyen Yılmaz, kendisine son olarak açılan örgüt üyeliği ile ilgili dosyanın “tamamen komplo” olduğunu ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle örgüt ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirtti.

‘GAZETELERE YAZDIĞIM MEKTUPLAR SANSÜRLENİYOR’

İdris Yılmaz cezaevinden yazdığı notta ayrıca gazetelere gönderdiği mektupların da cezaevi idaresi tarafından bilinçli olarak gönderilmediğini beyan etti.

Yılmaz notunda “Yaklaşık 4 aydır tek kişilik hücrede tutuluyorum. İnsanlarla sohbetim yasak. Spora bile tek başıma çıkarılıyorum. Gazetelere gönderdiğim mektuplar sansürleniyor. Avukat görüşü bile gardiyan nezaretinde yapılıyor. TV yok, radyo yok. Evrensel ve Cumhuriyet gazetelerinden haber alıyoruz. Kitap ihtiyacımız var” dedi.

Yılmaz avukat görüşünde suçlamalardan korkmadığını belirterek “Birileri beni birçok örgüt ile ilişkilendirmeye çalışsalar da müebbet hapis ya da şu anki gibi ömrüm boyu tek kişilik izolasyonda tutsalar da ben gazetecilik doğrularımdan taviz vermem. Çünkü ben halkın gazetecisiyim, bir kurumun değil” dedi.

AVUKATLAR: GAZETECİLİĞİ NEDENİYLE HEDEF GÖSTERİLDİ

Yılmaz’ın gazetecilik ve habercilik nedeniyle birçok soruşturmayla karşı karşıya olduğunun altını çizen avukatı Avcı “Verilen cezalar ve verilmesi istenen cezalar birlikte düşünüldüğünde müvekkilim İdris Yılmaz bölgede gazetecilik faaliyetlerinin kefareti olarak 20 yılı aşkın hapis cezası ile karşı karşıya olduğunu belirtmekte fayda vardır. Yurttaşın haber alma hakkının neferi olan basın emekçilerinin bu mücadelesini de kutlamamak elde değildir” dedi.

Yılmaz’ın devam eden duruşmalarına avukatı Avcı ile birlikte katılan Medya ve Hukuk’tan Avukat Veysel Ok “İdris Yılmaz’ın çok iyi bir gazetecilik yaptığı, hem çocuk istismarı hem de yolsuzlukluk haberlerinin üstüne gittiği bilinmektedir. Haberlerinde kamu yararı vardır, günceldir. İdris’in tutuklanması sadece İdris’in özgürlüğünden alıkonulması anlamına gelmiyor, toplumun haber alma ve bilgi edinme hakkının da yok edilmesi anlamına geliyor” diye konuştu.

İDRİS YILMAZ’A YÖNELİK SUÇLAMALAR

İdris Yılmaz'a yönelik suçlamalar şu ifadelerle aktarıldı:

"Erciş’te yayın yapan Gazete Yaşam’ın kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olan İdris Yılmaz hakkında daha önce gazetecilik faaliyetlerinden kaynaklı iftira ve hakaret gibi suçlamalar ile dört dava açılmış üç davadan ertelemeli ceza almış bir dosyadan da beraat etmiştir.

Halihazırda haberleri nedeniyle üç açık kovuşturması bulunmaktadır. Bunlardan birinin karar duruşması 5 Haziran 2018 tarihinde Erciş 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecektir. Yılmaz bu davada, Erciş ilçesinde birkaç okulda yaşanan ve öğretmenlerin öğrencilere yönelik cinsel istismar vakalarını haber yapması nedeniyle, Erciş ilçe milli eğitim müdürü Erol Şimşek tarafından “iftira” ile suçlanmaktadır.

Hakkında açılan bir başka davada Yılmaz, Erciş Belediyesine Kayyum atamasından sonra bazı park, cadde ve sokakların kürtçe isimlerinin Türkçe isimlerle değiştirilmesinin haberini yapması ile ilgili olarak “hakaret” suçlamasıyla karşı karşıyadır. Bu davanın ilk duruşması 21 Eylül günü Erciş 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecektir.

Buna ek olarak bir sonraki duruşması 17 Temmuz’da yapılacak bir davada, Erciş’te birkaç korucunun karıştığı bir darp haberiyle ilgili “iftira” suçlamasıyla karşı karşıyadır." (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 15:46

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