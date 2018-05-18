Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs mesajında 'Gençlerimize duyduğumuz güvenin göstergesi olarak seçilme yaşını da 18'e indirdik' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir" dedi.

Erdoğan, "Bizler, gençlerimize siyasette ve devlet yönetiminde de duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" vurgusunda bulundu.

Erdoğan'ın, 19 Mayıs münasebetiyle yayımladığı mesaj şöyle:

"Kurtuluş Savaşımızın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919’da aziz milletimiz, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, bilahare Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadırlar. Bizler, gençlerimize siyasette ve devlet yönetiminde de duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizler, tüm imkanlarımızla kendilerine destek verdiğimiz gençlerimizin, ecdad yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 15:31

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