Hazine arazisine kurulan lüks konutlar Meclis gündeminde

CHP'li Nihat Yeşil, Ankara'da ultra lüks konut kooperatiflerine tesis edilen arazilerin yüzde kaçının hazine arazisi olduğunu Bakan Özhaseki'ye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ankara'daki konut imalatına ilişkin sorunları Çevre ve Şehirclik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye sordu. Yeşil, Ankara'da ultra lüks konut kooperatiflerinin yüzde kaçının arazi tahsisi; hazine arazisi veya hazine arazisinden dolaylı dönüştürülen arsalar üzerine kurulduğunu sordu.

Nihat Yeşil, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye yönelttiği soru önergesinde, Ankara Kalkınma Ajansı’nın hazırlattığı 2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda; konut imalatının bir yandan nüfus artışının çok üzerinde gerçekleşmesine rağmen, diğer yandan hane halklarının harcamalarında konut giderlerinin payının düşmemesi ve yerel ihtiyaca uygun vasıflarda konut üretilmemesine dikkat çekti. TUİK verilerine göre, Ankara'nın konut fazlası açısından Türkiye genelinde ikinci sırada olduğunu kaydeden Yeşil, Ankara ilçeleri bazında konut stoğunun rakamlarının son beş sene içinde ne olduğunu sordu.

DAR GELİRLİLERE KONUT ÇALIŞMASI VAR MI?

Ankara'da 2017-2018 yılları arasında ipotekli konut sayısının ve toplam konut sayısı içindeki oranının açıklanmasını isteyen Yeşil, “Ankara ilinde nüfus artış oranının üzerinde bir konut yapımının ekonomiye olumsuz etkileri üzerine Bakanlığınızca hazırlanmış resmi ve güncel bir rapor var mıdır? Varsa bu rapor hükûmete sunulmuş mudur? Ankara ilinde ikinci el konut satış oranları, yeni konut satış sayısının üstünde midir? Ankara ilinde 200 metrekarenin üstünde kaç adet ultra lüks konut yapılmıştır?” sorularının yanıtlanmasını istedi.

Ayrıca sosyal konut yapımı ya da dar gelirli kişileri konut sahibi etmeye yönelik olarak ilgili Bakanlıkların bir çalışması olup olmadığını soran Yeşil, Ankara'da ultra lüks konut kooperatiflerinin yüzde kaçının arazi tahsisi; hazine arazisi veya hazine arazisinden dolaylı dönüştürülen arsalar üzerine kurulduğunu sordu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 15:14

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