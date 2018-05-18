Haber-Sen: TRT’yi kamu hizmeti yayını yapmaya davet ediyoruz

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), TRT yayınlarının taraflılığına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Haber-Sen, TRT yayınlarının taraflılığına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Haber-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirilen açıklamayı, Haber-Sen Genel Başkanı Musa Özdemir okudu. Özdemir, kamu hizmeti yayıncılığı yapmakla mükellef olan TRT’nin buna uymayarak iktidarın sesi haline geldiğini ifade etti. Kamu hizmeti yayıncılığının “halk için yapılan, halk tarafından finanse edilen ve halk tarafından kontrol edilen” yayıncılık anlamına geldiğini dile getiren Özdemir, kamu yayın kurumlarının hükümet, siyasi parti ya da diğer güç odakları için değil halkla hizmet için var olduklarını hatırlattı. Özdemir, Anayasa’da TRT’nin özerk bir kurum olarak tanımlandığını ancak bu özerkliğin hiçbir zaman uygulanmadığını ifade etti.

AKP’YE TÜM PARTİLERİN TOPLAMININ 7 KATI SÜRE

AKP’nin TRT’ye müdahalesinin 2003 yılında Acil Eylem Planı ile başladığını belirten Özdemir, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında YSK’den TRT’ye uyarı geldiğini ifade etti. Özdemir, bugün gelinen noktada ise AKP’nin TRT’ye müdahalesinin artarak devam ettiğini söyledi. 1 Nisan – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında siyasi partilere ve onların temsilcilerine ayrılan sürelerin toplamını açıklayan Özdemir, AKP’ye 42 saat 45 dakika 19 saniye, MHP’ye 2 saat 43 dakika 50 saniye, CHP’ye 2 saat 45 dakika 21 saniye ayrıldığını kaydetti. Özdemir bu tarihler arasında HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi’ne ise hiç zaman ayrılmadığını belirtti.

HDP VE SAADET PARTİSİ’NE HİÇ ZAMAN YOK

Özdemir, 1-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında AKP’ye 15 saat 45 dakika 5 saniye, MHP’ye 14 dakika 32 saniye, CHP’ye 1 saat 14 dakika 22 saniye, İyi Partiye ise 9 dakika 30 saniye ayrıldığını, HDP ve Saadet Partisi’ne ise bu süreçte yine zaman ayrılmadığını ifade etti. 7-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında da bu durumun artarak devam ettiğini belirten Özdemir, bu süreçte de AKP’ye 30 saat 44 dakika 41 saniye, MHP’ye 31 dakika, 36 saniye, CHP’ye 3 saat 7 dakika 4 saniye, İyi Parti’ye 9 dakika 36 saniye ayrıldığına dikkat çekti. Özdemir, “TRT’nin yayın politikasına baktığımızda egemen siyaset lehine sansür uyguladığını çok net görebiliyoruz. Bu istatistikler sadece yayın saatini içeriyor. Ekranlarda yapılan yorum ve tartışma programlarındaki tutum ve dil hakkında kararı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. TRT’nin bu taraflı yayıncılık anlayışı ve kimi siyasi partilerin görünmez hale getirilmesi, toplumun doğru, tarafsız haber alma hakkının gasp edilmesi anlamına gelmektedir” diye konuştu. Haber- Sen olarak kamu hizmeti anlayışı ile yayın yapan özerk, demokratik bir TRT’yi yaratma mücadelesine devam edeceklerini söyleyen Özdemir, TRT’yi Anayasa’ya ve kendi yasasına uymaya davet etti. Özdemir, “TRT halkındır. Adaletsizliğe ve hukuksuzluğa Haber-Sen olarak susmadık, susmayacağız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 14:42

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