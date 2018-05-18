Büyükşehir emekçilerinden İzmir Büyükşehir’e siyah çelenk

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tıkanan toplu iş sözleşmelerini protesto etmek için kamu emekçileri sendikaları büyükşehir önüne siyah çelenk bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 6 bin kamu emekçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde belediye bürokratlarının tutumundan dolayı aylardır adım atılamıyor. Belediye emekçilerinin ortak talepleri arasında ulaşım kartının verilmesi, yemek hakkından bütün belediye çalışanlarının faydalanması, iyileştirme ücretinin arttırılması, kreş hakkı, milli ve dini bayramlarda ve 1 Mayıs’ta 1000 TL ikramiye, giyecek, eğitim yardımı ve belediye otoparklarından ücretsiz yararlanma bulunuyor.

Anlaşma sağlanamaması üzerine belediyede örgütlü Tüm Yerel Sen, Tüm Bel Sen, Türk Yerel Hizmet Sen ve Bem Bir Sen bir kez daha belediye önünde idi. İZSU önünde toplanan belediye emekçilerine yine toplu iş sözleşmeleri ile tıkanan Belediye İş Sendikası ile Genel İş yöneticileri destek verdi.

YÜRÜYÜŞE ENGEL OLUNMAK İSTENDİ

Başkanlık girişi önüne yapılmak istenen yürüyüşe emniyet engel olmak istedi. Gerekçe olarak verilen talimatı ve izin alınmamış olmasını gösteren emniyet görevlileri ile sendikacılar arasında sözlü tartışma yaşandı. Emniyet açıklamanın ana girişte yapılmasını istedi. Güvenlik Şube müdürünün bazı sendikacılara ‘sen konuşma’ diye bağırdığı duyuldu. Polis, yürüyüş yapılması durumunda gözaltı yapacağı tehdidinde bulundu. Sendikacılar, işyerlerinin önüne yapmak istedikleri yürüyüşe engel olunmasına tepki gösterdi. Engellemelere rağmen başkanlık önüne yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sırasında ‘Faşizme Karşı Omuz Omuza’, ‘Baskılar Bizi Yıldıramaz’, ‘Birleşe Birleşe Kazanacağız.’, ‘İşçi Memur El Ele Genel Greve’, ‘Sadaka Değil Toplu Sözleşme’, ‘Aziz Başkan Bakiyemiz Yetersiz’ ve ‘Yaşasın Sınıf Dayanışması’ sloganları atıldı.

‘BÜYÜKŞEHİR OHAL'İN ARKASINA SIĞINIYOR’

Belediye önünde konuşma yapan Tüm Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube Çağdaş Yazıcı, polis barikatına tepki göstererek Büyükşehir'in OHAL’in arkasına sığındığını belirtti. Yazıcı “Ekmeklerini büyütmek isteyen emekçilerin önüne polis barikatı koyanları hep birlikte kınıyoruz. Daha iyi bir toplu sözleşme yapmak boynumuzun borcudur” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

İŞÇİ SENDİKALARINDAN DESTEK

Belediye İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı da belediye işçilerinin toplu sözleşmesinin de büyükşehir düşük zam dayatmasından dolayı tıkandığı bilgisini verdi ve kamu emekçileri ile birlikte mücadele edeceklerini dile getirdi. Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız ise, sendikaların yan yana gelerek örnek bir tutum sergilediğini ifade etti ve “Bizim bizden başka dostumuz yok. Yan yana gelmekten başka çaremiz yok. Alanda işyerlerinde birlikte mücadele edeceğiz. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz” dedi.

Açıklamanın ardından siyah çelenkler başkanlık girişindeki merdivenlere bırakıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 14:37

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