Süpürge'den kadınlara, umudun politikliği yansıdı

21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Büyülü Fener'deki kapanış gecesinin ardından FIPRESCI ödülünün verilmesiyle son buldu.

21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, kapanış gecesinde FIPRESCI ödülünü açıkladı. 17 Mayıs tarihinde Büyülü Fener'de düzenlenen törenle kapanış gecesini gerçekleştiren FIPRESCI ödülü, “Katil Marlina” filmine verildi. Kapanış gecesinin ardından, ödül alan “Katil Marlina” tekrar gösterildi. Gecede, Filmmor ile ortak çalışma olan üç film, “Lizoz”, “Manken” ve “Dastar” da ayrıca gösterildi. Süpürgenin kurucularından Halime Güner, festivalin 'UMUT' temasını hatırlatarak “Umut politik bir duygudur dedik, buna hepimizin ihtiyacı vardı"dedi. Fetivalin, bu yılki onur konuğu, İranlı yönetmen Rakhsan Banietemad ise “Bu festival aslında sadece film değil, bilgi, umut ve direnişi öğretiyor"diye konuştu.

21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Büyülü Fener'deki kapanış gecesinin ardından FIPRESCI ödülünün verilmesiyle son buldu. FIPRESCI ödülünü alan Katil Marlina filmi, kapanış töreninin ardından tekrar gösterildi. Filmmor ile ortak çalışma olan üç film, “Lizoz”, “Manken” ve “Dastar” kısa filmleri de gösterildi.

Fotoğraf: Burcu Yıldırım/EVRENSEL

FIPRESCI, KENDİ KADERİNİ DEĞİŞTİRME İRADESİNE

FIPRESCI jürisi, “Yakıcı ve evrensel bir sorunu zeki, mizahi ve cesur bir yaklaşımla ele alan, orijinal ve sürükleyici bir film olduğu, erkek egemen bir yerde çok iyi bir sematoğrafi ile altüst ettiği ve yarattığı güçlü kadın karakterlere, normalleşmiş erkek şiddetine karşı dayanışma içinde kendi kaderlerini değiştirme iradesi verdiği için ödül Katil Marlina'ya”dedi.

'UMUT POLİTİK BİR DUYGUDUR'

Kapanış töreninde konuşan Süpürge'nin kurucularından Halime Güner, Uçan Süpürgenin genç kadrosuna ve emekleri geçen bütün kadınlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Güner, “Biz bu sene umut politik bir duygudur dedik. Çünkü buna hepimizin çok ihtiyacı var diye yola çıktık. Hepimiz örgütlenmenin tek başına bir kurum yada kişinin değil, bir çok kadın ve kadın örgütleriyle beraber yapılması gerektiğini düşündük. Semtlere, üniversitelere gittik, toplantılara katıldık Birçok kadın örgütüyle beraber bir tohum attık. Kadın örgütlerinin yaşadığı motivasyonsuzluk, çaresizlik, sistemin dayatmaları sonucunda bazen kapana dernekler. Ya da bundan sonra ne yapsak boş denen umutsuzluk, bizde isyana yol açtı. Dayanışmanın hepimize iyi geleceğini bildiğimiz için önce birbirimizi kucakladık”dedi.

'SÜPÜRGE KADINLARDA KALACAK'

Artık Uçan Süpürge'nin genç arkadaşlarla yeni bir 20 yıla başladığını söyleyen Güner, umuda tutunarak inanılmaz bir örgütlenmeyle festivali gerçekleştirdiklerinden bahsetti. “Bundan sonra bizi takip edin” diyen Güner, “Uçan Süpürge, kadın örgütüdür. Kadınlarda kalacak” ifadelerini kullandı.

'FESTİVAL BİLGİ, UMUT VE DİRENİŞİ ÖĞRETİYOR'

Güner'in konuşmasının ardından Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin bu yılki onur konuğu, İranlı yönetmen Rakhshan Banietemad'a onur ödülü verildi. Ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Banietemad, kendi anadilinde konuşmayı tercih ettive sebebini "Çünkü anadilimde kendimi daha iyi ifade ediyorum" diye açıkladı. Verilen plakete teşekkür ettiğini söyleyen Banietemad, “Ödül için çok teşekkür ediyorum. Bu festival aslında sadece film değil, bilgi, umut ve direnişi öğretiyor" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 14:27

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