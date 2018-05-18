Mavi Marmara'da eşini kaybeden Topçuoğlu: Yenikapı mitingi seçim için

İsrail'in Mavi Marmara saldırısında eşini kaybeden Çiğdem Topçuoğlu, bugünkü Yenikapı mitingi için 'Kudüs için değil seçim için yapılıyordur' dedi.

Gazze'ye giden Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından düzenlenen saldırıda eşini kaybeden Çiğdem Topçuoğlu, AKP ve MHP'nin çağrısını yaptığı Kudüs mitingini "Kudüs için değil seçim için yapılıyor" sözleriyle eleştirdi.

Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabı olan @tcbestepe'yi etiketleyen Topçuoğlu şu ifadeleri kullandı: "İsrail ile yapılan anlaşmalar sonlandırılmıyorsa, Mavi Marmara anlaşması iptal edilmiyorsa, İsrail ile olan ticari ilişkiler kesilmiyorsa, Katar’a asker gönderip Kudüs’e asker gönderilmiyorsa, Cuma günü yapılacak miting Kudüs için değil seçim için yapılıyordur."

Çiğldem Topçuoğlu, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisinde bulunan ve saldırıda ölen 10 kişiden biri olan Çetin Topçuoğlu'nun eşi.

ERDOĞAN, 'BANA MI SORDUNUZ' DEMİŞTİ

Tayyip Erdoğan, 2016 yılında organizasyonu düzenleyenlerden İHH'nın İsrail'le varılan anlaşmayı eleştirmesi sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten yardımı yaptık, yapıyoruz. Bunları da yaparken, gövde gösterisi olsun diye mi yapıyoruz?" demişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 14:21

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