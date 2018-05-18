Acıbadem'de yargı kararına rağmen durmayan inşaatı halk durdurdu

İstanbul Acıbadem'de Tibaş Parkında yapılan kaçak cemaat yurdu inşaatı halkın tepkisi üzerine durduruldu.

İstanbul Acıbadem Mahallesi sakinleri, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na kiralanan Tibaş Parkında yapılan kaçak inşaata karşı ayağa kalktı. Halk, bölgede kaçak cemaat yurdu inşa edildiğini belirterek tepki gösterdi.

Tibaş Parkı’na yapılan kaçak inşaat hakkında İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nden durdurulma kararı çıkmıştı. Bu karar Üsküdar Belediyesi ve kaçak inşaatı yapan Diba İnşaat'a bildirildi.

Buna rağmen mahkeme kararı uygulanmadı ve inşaata devam edildi. Bunun üzerine mahalle halkı inşaata akın etti.

Mahalleye polis ve zabıta ekipleri çağırıldı. Mahallelinin baskısı sonucu kaçak inşaat durduruldu, ancak mühürlenmedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 14:01

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