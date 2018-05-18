Zehirlenmesi diplomatik kriz yaratan Sergey Skripal taburcu edildi

Zehirlenmesi Rusya ve İngiltere arasında diplomatik krize yol açan eski ajan Sergey Skripal, kaldığı hastaneden taburcu edildi.

Kızı Yuliya ile bir parkta hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırılan eski ajan Sergey Skripal, kaldığı Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edildi. Skripal'in kızı Yuliya da 11 Nisan'da taburcu olmuştu.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden yapılan açıklamada "Sergey Skripal, Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edildi. Sayın Skripal ve kızı Yuliya Skripal, DS Nick Bailey (Salisbury'deki zehirlenme olayına müdahale eden ve aynı gün yoğun bakıma alınan polis) ile birlikte sinir gazına maruz kaldıktan sonra 4 Mart 2018'de hastaneye kabul edilmişti. Hepsi taburcu edildi" ifadeleri kullanıldı.

Salisbury Bölge Hastanesi, ikilinin tedavisiyle ilgili ayrıntıları vermeyeceğini açıkladı. Sergey ve Yuliya Skripal'in güvenlikleri için gizli bir yere götürüldüğü belirtiliyor.

Baba ve kızı 4 Mart 2018'de "sinir gazına" maruz kalmalarının ardından Salisbury'de bir bankta bilinçlerini kaybetmiş halde bulunmuştu.

Olaydan Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere, 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı. Daha sonra İngiltere'ye destek veren çok sayıda ülke de benzer adımlar atmıştı. Suçlamaları reddeden Rusya da Avrupalı diplomatları sınır dışı etmişti. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 13:56

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