BM Raportörü Michael Lynk: Gazze'de yaşananlar savaş suçu

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısının 'savaş suçu' olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucunda 62 kişinin hayatını kaybettiği saldırının 'savaş suçu' olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere ateş açtığı ve 62 kişinin hayatını kaybettiği olayların 'savaş suçu' olduğunu ifade etti. Raportör Lynk, İsrail'in Filistinli göstericileri kasten öldürmesi ve yaralamasının Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil ettiğini belirtti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 13:16

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