Arızayı gidermek için direğe çıkan işçi akıma kapılarak öldü
Fotoğraf: Pixabay

Arızayı gidermek için direğe çıkan işçi akıma kapılarak öldü

    • 18 Mayıs 2018 12:20

    Şanlıurfa'da arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrik ustası Behçet Başak hayatını kaybetti.

    Şanlıurfa'da arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Keserdede Mahallesi'nde elektrik ustası Behçet Başak (28), kopan elektrik telini onarmak için çıktığı direkte akıma kapıldı.

    Burada yaşamını yitiren Başak'ın cesedi, akımın kesilmesinin ardından indirildi.

    Behçet Başak'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (Şanlıurfa/AA)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 12:28
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