Tutukluya 'Burada Marksistler gibi sakalla gezemezsin' tehdidi

Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumunda bir tutuklu 'Burada Marksist-Leninistler gibi sakalla gezemezsin. Kesmezsen seni çıkarmayacağız' diye tehdit edildi.

Cezaevlerideki hak ihlallerine bir yenisi eklendi. Samsun’daki Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Oğuzhan İnce, cezaevinden arkadaşlarını arayarak gardiyanların kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Tehdit nedeninin sakalları olduğunu söyleyen İnce, “Beni darp etmeye çalıştılar ve tehdit ettiler. Bana ‘Burada böyle Marksist-Leninistler gibi sakalla gezemezsin. Kesmezsen seni buradan çıkarmayacağız, hemen kapalı hapishaneye yollayacağız ve zorla keseceğiz’ dediler” ifadelerini kullandı.

Gardiyanların kendisini darbetmeye çalıştığını da söyleyen İnce, cezaevinde hedef gösterildiğini ve can güvenliğinin olmadığını söyledi.

Tutuklandığı dosyanın yatarı olmadığını, maksimum bir-iki hafta cezaevinde kalacağını söyleyen İnce, “Bu nedenle bana bunları yapmaları tamamen keyfiyetten. Bu aleni bir işkencedir” dedi.

Yaşananlar üzerine İnce’nin arkadaşları, İnce’nin avukatıyla görüştü. İdarenin tutuklu üzerinde böyle bir tasarrufu olamayacağını söyleyen avukat da yaşananın bir işkence olduğunu söyleyerek yaşananların peşini bırakmayacaklarını aktardılar. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 12:12

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