Milwaukee Bucks'ta Mike Budenholzer dönemi

Milwaukee Bucks, başantrenörlük görevine Atlanta Hawks'la yolları ayrılan Mike Budenholzer'ı getirdi.

NBA takımlarından Milwaukee Bucks, başantrenörlük görevine Mike Budenholzer'ı getirdi.

Genel Menajer Jon Horst, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki Mike Budenholzer'ın daha önce çalıştırdığı takımlarla önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Horst, "Herkes tarafından saygı duyulan, oyuncu gelişimi konusunda özel yeteneklere sahip bir antrenörle anlaştık. Liderliği, basketbol bilgisi ve şampiyonluk deneyimlerinden faydalanarak takımımızı bir üst seviyeye taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

NBA'in en iyi taktisyenleri arasında kabul edilen Mike Budenholzer, 2013-18 yılları arasında çalıştırdığı Atlanta Hawks ile bu sezon hariç üst üste 4 kez play-off'lara kalmıştı. Hawks ile 2014-15 sezonunda 60 galibiyet alarak NBA'de yılın başantrenörü seçilen Budenholzer, takımını Doğu Konferansı finallerine taşımıştı.

Hawks'ı çalıştırmadan önce 17 sene boyunca San Antonio Spurs'un başantrenörü Gregg Popovich'in yardımcılığını üstlenen Budenholzer, 4 NBA şampiyonluğu yaşamıştı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 12:00

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