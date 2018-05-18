Çaltılıdereliler arazileri için belediye kapısına dayandı

Aliağa Belediyesi encümeninin Çaltılıdere köyüne ait bazı araziler hakkında satış kararı alacağını öğrenen köylüler, belediye önünde eylem yaptı.

İzmir Aliağa Belediyesi encümeninin Çaltılıdere köyündeki bazı arazileri satılması yönünde karar alacağını öğrenen Çatlıdereliler belediye binası önünde eylem yaptı.

Aliağa Belediyesi encümeninin toplanarak Çaltılıdere köyüne ait bazı araziler hakkında satış kararı alacağını öğrenen köylüler, minibüslerle Aliağa Belediye binası önüne gelerek Belediye Başkanı Serkan Acar’la görüşmek istedi. Belediye Başkanının görüşmeyi kabul etmemesi üzerine, köylüler sloganlarla belediye yönetimine tepki göstererek açıklama yapılıncaya kadar oturma eylemi yaptılar.

Köylülerden Cihan Akdeniz, yaklaşık 2 bin dönüm arazileri olduğunu ve bu arzilerin lütuf olmadığını, yıllarca bedelini ödediklerini belirterek “Burada hem evler hem de mera var, arazi üzerinde. Bu yerler şehir yasasından dolayı Aliağa Belediyesi’ne devroldu. Öncesinde köy tüzel kişiliğindeydi. Bizim tepkimiz bu ranta” dedi.

Köylülerden Serkan Acar ise Ağustos 2017’de kendileriyle yapılan toplantıda ‘Çaltılıdere’de sizin izniniz olmadan bir çivi bile çakılmayacak’ denildiğini hatırlatarak “Şimdi ise olana bak. Biz bu kararın encümenden geçmesini engelleyeceğiz, gerekirse dozerlerin, kepçelerin önüne yatarız” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 11:45

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