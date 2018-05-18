Bakan Gül: 14 bin 611 personel alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyeler, cezaevleri ve bakanlık merkez teşkilatına 14 bin 611 personel alınacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyeler, cezaevleri ve bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını bildirdi.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, adliyeler, cezaevleri ve Bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını bildirdi. Personel alımlarıyla ilgili ilanların yayımlandığını aktaran Gül, mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımlara yönelik başvuruların 21 Mayıs'ta başlayacağını, 11 Haziran'da sona ereceğini kaydetti.

Adalet Bakanı Gül, "Daha önce 15 bin olarak duyurduğumuz istihdam planını da güncelleyerek yıl sonuna kadar, toplam 25 bin yardımcı personel alımı için gerekli çalışmaları başlattık. Yılın ilk 4 ayında alınan 6 bin 546 yardımcı personelimiz ile bu yıl 30 bini aşkın gencimizi istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gül, yeni atamalarla personel ihtiyacının büyük ölçüde tamamlanacağını bildirdi. (Ankara/AA)

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