Uşak'ta işçi servisi devrildi: 5'i ağır 18 yaralı

Uşak'ta yüksek hızlı tren şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde yüksek hızlı tren şantiyesine işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme Şantiyesi'ne işçi taşıyan Rıdvan Vurgun yönetimindeki 34 EV 5364 plakalı servis minibüsü, Eşme-Alaşehir yolunun 22. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 17 işçi, ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan 5 yaralı, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (Uşak/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 11:05

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