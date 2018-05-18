Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.6 artarak 122 milyar dolara çıktı

Kısa vadeli dış borç stoku ilk çeyrekte yüzde 3.6 artışla 122 milyar dolara çıktı. 1 yılda ödenmesi gereken toplam dış borç ise 181.8 milyar dolar.

Kısa vadeli dış borç stoku ilk çeyrekte yüzde 3.6 artışla 122 milyar dolara, bir yıl içinde ödenmesi gereken toplam dış borçlar da 181.8 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.2 artarak 68.9 milyar dolar çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.2 artarak 53 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 3.6 azalarak 16.5 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6.0 artarak 20.8 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1.6 artışla 17.2 milyar dolara çıktı.

Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 10.1 artarak 14.5 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3.3 artışla 42 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde, borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 8.7 artarak 24 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2.5 artarak 97.9 milyar dolara çıktı.

Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 2.4 artarak 52.9 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4.1 artarak 67.4 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, 2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 23.4 artışla 137 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu; yüzde 51.1’i dolar, yüzde 31’i avro, yüzde 15’i lira, yüzde 2.9’u diğer döviz cinslerinden oluştu.

Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181.8 milyar dolara çıktı.

Söz konusu stokun 20.4 milyar dolarlık bölümü Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. (EKONOMİ SERVİSİ)

Güne dolar 4.47, avro 5.28, sterlin de 6.04'le başladı (18 Mayıs 2018)

Özel sektörün dış borcu mart sonunda 245.4 milyar dolara çıktı

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 10:52

www.evrensel.net