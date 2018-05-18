İşyeri teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü
Fotoğraf: Pixabay

İşyeri teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü

    • 18 Mayıs 2018 10:01

    Bakanlar Kurulu kararıyla işyeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

    Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından işyeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

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