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Fotoğraf: Pixabay
İşyeri teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü
18 Mayıs 2018 10:01
Bakanlar Kurulu kararıyla işyeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından işyeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
Ayrıntılar geliyor…
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 10:05
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