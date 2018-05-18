İbrahim Kalın: Yeni bir çözüm süreci yahut açılım gündemde değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın seçimden sonra yeni bir çözüm süreci başlayacabileceği iddiası üzerine "Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yeni bir çözüm süreci veya açılım gibi bir konunun olmadığını belirtti. Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur. Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur. Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir."

Habertürk TV'nin Açık ve Net programında Kübra Par'ın konuğu olan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, seçimden sonra yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceğini öne sürmüştü. Bölge insanının, Türkiye'nin Barzani'nin sert hareketinden rahatsız olduğunu iddia eden Çevik, MHP ile ittifaktan da çok mutlu olmadıklarını söylemişti. (HABER MERKEZİ)

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Seçimden sonra çözüm süreci başlayabilir

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 10:49

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