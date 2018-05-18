İbrahim Kaypakkaya katledilişinin 45. yılında anılıyor

İşkencede öldürülen TKP/ML Kurucusu İbrahim Kaypakkaya, ölümünün 45. yılında anılıyor.

İşkenceyle katledilen Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden İbrahim Kaypakkaya, ölümünün 45. yılında anılıyor.

1948 Çorum/Sungurlu doğumlu olan Kaypakkaya, 60'ların ikinci yarısında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünde okurken devrimci mücadeleye atıldı.

6. Filo'ya karşı bildiri yayınladığı gerekçesiyle Kasım 1968'de okuldan atıldı.

Aydınlık çizgisiyle yaşadığı fikir ayrılığı sonrası Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist'i kurdu. Örgütüyle silahlı mücadeleye başlamasının ardından 1973'te Dersim'de yaralandı ve gözaltına alındı.

'SER VERİP SIR VERMEYEN YİĞİT'

Yoğun işkencelere maruz kalmasına rağmen dik duruşuyla "Ser verip sır vermeyen yiğit" olarak anılan İbrahim Kaypakkaya, 18 Mayıs 1973'te hayatını kaybetti.

Kaypakkaya, bugün Türkiye ve yurt dışındaki pek çok merkezde anılacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 09:25

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