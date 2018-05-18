Nurtepe'de helikopter destekli polis baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Nurtepe'de helikopter ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı bir operasyon yaptı.

İstanbul'da polis, başta Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi olmak üzere birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona Özel Harekat Timleri de katılırken polis helikopteri de havadan destek verdi.

Girilen adreslerden biri Nurtepe Mahallesi Deniz Sokak'taki bir binaydı.

Çok sayıda polis ekibinin girdiği binada arama ve gözaltı işlemi yapılırken, operasyonun içeriği konusunda bilgi verilmedi. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 08:08

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