Spor Toto 1. Lig yolcuları belli oluyor

2. Lig’den 1. Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı playoffta yarı final ilk karşılaşmaları bugün yapılacak.

TFF 2. Lig’den Spor Toto 1. Lig’e yükselecek üçüncü ve son ekibin belli olacağı playoffta yarı final ilk karşılaşmaları bugün oynanacak.

Altay ve Hatayspor’un adını doğrudan Spor Toto 1. Lig’e yazdırdığı ligde, playoff çeyrek finalinde rakiplerini saf dışı bırakan geyaz grupta Gümüşhanespor ile Sakaryaspor, Kırmızı Grup’ta ise Afjet Afyonspor ile Keçiörengücü yarı finalde karşılaşacak.

Rövanş karşılaşmalarının 22 Mayıs Salı günü oynanacağı playoffta, finale kalanlar 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı’nda Spor Toto 1. Lig’e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 08:02

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