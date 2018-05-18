Süper Lig’de perde kapanıyor

Süper Lig'de son haftaya giriliyor. Bugün 5, yarın 4 maçın yapılacağı 34. haftayla birlikte şampiyon belli olacak.

Süper Lig’in 34. ve son haftası başlıyor. Ligde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’ne kalma mücadelesi dışında kalan takımların maçları bugün oynanacak. Tüm maçlar saat 18.00’de başlayacak.

Osmanlıspor’un küme düşen üçüncü takım olmasının kesinleşmesiyle alt sıralarda da heyecan tamamlandı. Bugün yapılacak maçlarda Akhisarspor-Osmanlıspor, Alanyaspor-Antalyaspor, Gençlerbirliği-Bursaspor, Trabzonspor-Kardemir Karabükspor, Yeni Malatyaspor-Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Ligi beşinci sırada tamamlaması için 1 puan alması yeterli olan Trabzonspor, küme düşmesi uzun süre önce kesinleşen ve 13 maçtır kaybeden Karabükspor karşısında fark için sahaya çıkacak.

Kart cezalısı Olcay Şahan ile izin verilen Ogenyi Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Onur Kıvrak, Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Fabian Castillo, Uğur Demirok, Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega sezonun son karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da Karabükspor karşısında ligde son oynanan Bursaspor maçının kadrosunu büyük oranda koruması bekleniyor.

ŞAMPİYON YARIN BELİRLENECEK

Süper Lig’de yarının programıysa şöyle: 19.00 Beşiktaş-Sivasspor * Göztepe-Galatasaray * Fenerbahçe-Konyaspor * Başakşehir-Kasımpaşa.

Galatasaray’a şampiyonluk için Göztepe karşısında 1 puan yeterli olacak. Galatasaray’ın kaybetmesi, Başakşehir’in ve Fenerbahçe’nin kazanması durumunda Başakşehir şampiyonluğa ulaşacak. F.Bahçe’nin şampiyonluğu içinse G.Saray’ın yenilmesi ve Başakşehir’in puan kaybetmesi lazım. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 07:13

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