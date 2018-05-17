Soçi'de Esad'la görüşen Putin: Yabancı birlikler Suriye'yi terk etmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştüğünü belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Soçi'de bir araya geldi. Putin, Esad'ı "Suriye ordusunun terörle mücadeledeki başarıları nedeniyle kutladı" ve "yabancı birliklerin ülkeyi terk etmeleri gerektiği" uyarısı yaptı.

Putin, Suriye’deki istikrarın iyiye gittiğini belirterek, "Teröristler kilit noktalarda silahlarını bıraktılar ve bu onların Şam çevresindeki hareketlerinin durmasını sağladı. Bu durum Suriye krizinin siyasi sürecinin kapılarını açıyor" dedi.

Esad da görüşmedeki konuşmasında, Şam’ın siyasi süreci desteklediğini söyledi ve Astana ile Soçi’de düzenlenen Suriye Kongresi’nin başarılarına dikkat çekti. Suriyeli lider, "Siyasi sürecin teröristlerle mücadeleye paralel olarak gitmesi gerektiğini" belirtti.

Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre, Esad Suriye’nin anayasası üzerinde çalışacak olan Anayasa Komitesi’nin oluşturulması için BM’ye temsilcilerini gönderme kararını doğruladı.

Rusya bu kararı olumlu karşıladı ve Soçi’de aylar önce gerçekleşen Suriye halkı kongresi sırasında varılan anlaşmalar da dahil olmak üzere her türlü desteği vereceğine söz verdi.

ESAD, TSK OPERASYONLARINA 'İŞGAL' DEMİŞTİ

Suriye'de cihatçıların ve çoğu İran'dan gelen Şii milislerin yanı sıra ABD, Rusya ve Türkiye askerleri bulunuyor. TSK, Suriye'nin kuzeyinde Afrin, el Bab, Cerablus, er Rai gibi merkezleri kontrolü altında tutuyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, TSK'nin ülke içerisindeki operasyonlarını "işgal" olarak tanımlamıştı.



Putin ile Esad, 21 Aralık 2017'de, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesi yine Soçi'de bir araya gelmişti. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 08:48

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