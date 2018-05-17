Putin, Soçi'de Esad ile görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştüğünü belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Soçi'de bir araya geldiği bildirildi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile görüştüğünü belirtti.



Putin ile Esad, 21 Aralık 2017'de, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesi yine Soçi'de bir araya gelmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 22:21

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