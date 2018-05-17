Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Seçimden sonra çözüm süreci başlayabilir

Habertürk TV'nin Açık ve Net programından ilgili görüntü

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, katıldığı televizyon programında çözüm sürecinin seçimlerden sonra yeniden başlayabileceğinden bahsetti.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, seçimden sonra yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceğini öne sürdü. Bölge insanının, Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız olduğunu ifade eden Çevik, MHP ile ittifaktan da çok mutlu olmadıklarını söyledi.

Habertürk TV'nin Açık ve Net programında Kübra Par'ın konuğu olan Çevik, 24 Haziran erken seçimleri sürecinde iç ve dış politikayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İlnur Çevik "Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak bir takım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar" dedi. Bölge insanının, Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız olduğunu ifade eden Çevik, MHP ile ittifaktan da çok mutlu olmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusuna fazla girmek istemediğini belirten ve ''Bu bir çıkmaz sokak '' diyen Çevik ''Bence de çok parlak bir fikir olmayabilir'' yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Çevik, seçimden sonra yeni çözüm süreci olabileceği öngörüsünde de bulundu.

Muharrem İnce'nin ''Gülen'in iadesini isteyeceğim vermezlerse İncirlik'i kapatacağım sözlerinin hatırlatılması üzerine Çevik ''Bekara karı boşamak kolaydır'' dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 21:54

www.evrensel.net