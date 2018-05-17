Manchester City, Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile 2020-21 sezonuna kadar sözleşme yapıldı.

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016 yazından bu yana takımın başında bulunan 47 yaşındaki Guardiola, kendisini 3 yıl daha Manchester City'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Bu sezon Premier Lig'de 100 puanla şampiyon olan Manchester City, İspanyol teknik adam yönetiminde en yüksek puan, en fazla galibiyet, en fazla gol, ikinci ile en fazla puan farkı ve en fazla averaj rekorlarını kırmayı başardı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 21:25

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