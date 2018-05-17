TSK'de 'FETÖ' operasyonu: 46 kişi tutuklandı

‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 211’i muvazzaf olmak üzere toplam 300 askerin yakalanması için, 11 Mayıs 2018 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şimdiye 211 kişi yakalanırken polisteki işlemleri biten 53 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edilen 53 şüpheliden 46’sı tutuklandı. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 20:25

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