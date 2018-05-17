Vapur seferleri Ramazan ayı dolayısıyla uzatıldı 

Şehir Hatları, Ramazan ayı boyunca, Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar vapur seferlerinin tarifelerini uzattı.

Şehir Hatları, Ramazan ayı boyunca, Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar vapur seferlerinin tarifelerini uzattı.

Eminönü-Kadıköy hattında 21.10’da son bulan seferler 01.20’ye, Beşiktaş-Kadıköy hattında 22.15’de son bulan seferler 01.15’e, Eminönü-Üsküdar geçişlerindeki 22.30’daki son sefer ise 01.00’e uzatıldı.

18 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde Eminönü-Kadıköy hattına 16, Beşiktaş-Kadıköy hattına 11 ve Eminönü-Üsküdar hattına ise sekiz ek sefer yapılacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 20:57

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