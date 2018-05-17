Azadiya Welat Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Atar’a 6 yıl 4 ay hapis

Azadiya Welat Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Aydın Atar'a 'örgüt propagandası' iddiasıyla 6 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Türkiye’de günlük Kürtçe yayın yapan tek gazete olan ve 29 Ekim 2016’da KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Atar hakkında gazetede 2012 ve 2013 yıllarında yayınlanan 9 yazıda “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın yargılamasına devam edildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Atar katılmazken avukatı hazır bulundu. Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Atar hakkında farklı tarihlerde ve mahkemelerde “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan 3 ayrı davanın iddianamelerini tek bir dosyada birleştirmesine karar vermişti. Bu davalar nedeniyle daha önce Atar’a 2013 yılında verilen 10 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından usul yönünden bozulmuş, yerel mahkemeye gönderilmişti.

‘GAZETENİN DİLİ VE HABERİ SUNMA BİÇİMİNDEN DAVA AÇILDI’

Davanın esası hakkında mütalaasını veren duruşma savcısı, gazetede yayınlanan 9 ayrı haberde, değişik olaylar gerekçe gösterilerek PKK’nin şiddet eylemlerini, örgütün amaçları ile silahlı eylemlerinin meşruluğundan söz edilerek “örgüt propagandası yapmak” suçunu işlediği ileri sürdü. Atar’ın daha önce alınan savunmasında suçlama konusu yapılan yazıları yazmadığını belirtmiş olsa da, sanığın isimsiz ya da takma adlarla yayınlanan yazılardan sorumlu tutulmasını gerektiğini savunan savcı, Atar’ın “örgüt propagandası” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ardından söz alan Atar’ın avukatı Resul Tamur’un mütalaaya katılmadıklarını belirterek, gazetenin kullandığı dil ve gazetenin haberi sunma biçiminden dolayı dava açıldığına dikkat çekti. Gazetede suçlama dayanak yapılan haberlerin, gazetenin ve gazetecilerin benimsediği dil üzerinden yapılan haberler olduğu, değer yargısı taşıyan ancak herhangi bir fiil taşımayan haberlerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesini talep etti. Tamur, müvekkilinin beraatını istedi.

MAHKEMENİN İNDİRİM GEREKÇESİ ‘CEZANIN USLANDIRICI İHTİMALİ’

Yargılamayı tamamlayarak kararını açıklayan mahkeme heyeti, gazetenin 9 sayısında yayınlanan haberlerde Aydın Atar’ın 9 kez “örgüt propagandası yapmak” suçunun işlediğini ancak Atar’ın değişik tarihlerde aynı suçu zincirleme şekilde basın yayın yoluyla işlediğini ileri sürerek önce 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezanın Atar’ın üzerindeki uslandırıcı etki yapma ihtimali nazara alınarak cezasında 1/6 oranında indirim yaparak cezasını 6 yıl 4 aya indirdi. Atar’ın avukatı kararı temyiz edecek. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 19:30

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