Bakan Ahmet Arslan’dan ‘casusluk yazılımı’ iddialarına yanıt

Adalet Yürüyüşü'nde CHP’lilerin telefonunun Alman virüsle takip edilip dinlendiği iddialarına yönelik Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yanıt verdi.

Adalet Yürüyüşü sırasında CHP’lilerin telefonunun Almanya’dan sağlanan bir virüsle takip edilip izlendiği ve dinlendiği iddialarına yönelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıklama yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta gazetecilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne katılan CHP’lilerin telefonlarına casusluk yazılımı yüklendiği iddialarına ilişkin soru üzerine Arslan, “BTK'nin, kim, neyi, nasıl dinledi, nasıl konuştu, öyle bir görevi yok. Karar geliyor, karar geldikten sonra BTK içinde bu görevi yapan hakimler inceliyor, 'doğrudur' derse uç veriyor. Özellikle BTK marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Net ve yüzde 100 söyleyeyim, bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, casus yazılım da dahil söz konusu olamaz. Biz, yasalar ve yetkilerimiz çerçevesinde yasal yapılması gereken işleri yapan bir kurumuz” şeklinde konuştu.

Arslan, "Bize sorsalardı net bir şekilde 'Öyle bir yazılım almamız da kullanmamız da söz konusu değil' derdik." ifadelerini kullandı. (AA)



Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 18:32

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