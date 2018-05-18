HÄ±zlÄ± tren iÃ§in Ã‡EDâ€™den kaÃ§Ä±lÄ±yor

Ankara - Ä°zmir yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± tren projesinin mÄ±cÄ±r ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in aÃ§Ä±lacak taÅŸ ocaÄŸÄ± hakkÄ±nda verilen Ã‡ED gerekli deÄŸil kararÄ± tepki Ã§ekti.

Metehan UD

Ä°zmir

Ankara - Ä°zmir arasÄ±ndaki yüksek hÄ±zlÄ± tren projesinin mÄ±cÄ±r ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak adÄ±na açÄ±lacak taÅŸ ocaÄŸÄ± için binlerce aÄŸaç kesilecek. Turgutlu Çevre Platformu, söz konusu ocaÄŸÄ±n çevreye vereceÄŸi zararlara dikkat çekerek, ÇED sürecinden kaçÄ±rÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ± (TCDD), proje kapsamÄ±nda kullanmak üzere andezit ocaÄŸÄ± ve kÄ±rma eleme tesisi kurmak için Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ‘ÇED Gerekli DeÄŸildir’ kararÄ± aldÄ±.

Proje dosyasÄ±na göre, Manisa’nÄ±n Turgutlu ilçesi ÇÄ±krÄ±kçÄ± Mahallesi kÄ±rsalÄ±na kurulmak istenen ocaktan çÄ±karÄ±lacak çakÄ±l taÅŸlarÄ± yüksek hÄ±zlÄ± tren projesinin Salihli-Manisa arasÄ±ndaki kÄ±smÄ±nda dolgu malzemesi olarak kullanÄ±lacak. Toplam ruhsat sahasÄ± 30 hektarÄ±n üzerinde olmasÄ±na raÄŸmen iÅŸletme bölgesi 25 hektarlÄ±k alanÄ±n altÄ±nda gösterilerek çevresel etki deÄŸerlendirme sürecinden kaçÄ±rÄ±ldÄ±.

DÄ°NAMÄ°T KULLANILACAK

Proje dosyasÄ±nda yer alan bilgilere göre alan imar planlarÄ±nda ormanlÄ±k bölge olarak yer alÄ±yor. Ä°lk iÅŸ alandaki binlerce aÄŸacÄ±n kesilmesi olacak. Ham maddenin çÄ±karÄ±lmasÄ±nda ise patlatma tekniÄŸi kullanÄ±lacak. Ayda 7, yÄ±lda ise 75 patlatma iÅŸlemi uygulanacak. OcaÄŸÄ±n etrafÄ±, tarla, baÄŸ ve zeytin alanlarÄ± ile kaplÄ± ve en yakÄ±n konut 250 metre uzaklÄ±kta. Projenin dikkat çeken bir diÄŸer ayrÄ±ntÄ±sÄ± ise ocaÄŸÄ±n kullanÄ±m ömrü. Dosyada ocaktan çÄ±karÄ±lacak ham madenin yüksek hÄ±zlÄ± tren projesinde kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor ancak ocak için 9 yÄ±llÄ±k izin alÄ±nmÄ±ÅŸ. Ankara-Ä°zmir Yüksek HÄ±zlÄ± Tren Projesi’nin tamamÄ±nÄ±n 2020 yÄ±lÄ± içinde kullanÄ±ma açÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. ‘Kamu yararÄ±’ iddiasÄ±yla açÄ±lan ocak, sonrasÄ±nda birilerine ‘peÅŸkeÅŸ mi’ çekilecek sorusunu akÄ±llara getirdi.

‘ÇED SÜRECÄ° Ä°ÅžLETÄ°LMELÄ°’

Turgutlu Çevre Platformu Sözcüsü Metin Sert gazetemize yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kararÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “Verilen karar yanlÄ±ÅŸ ve özürlüdür. Bu tür bir iÅŸletme için ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ kararÄ±nÄ±n verilmesi akÄ±l ve mantÄ±kla açÄ±klanamaz. Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit edebilecek bir iÅŸletme için verilen bu karar kabul edilemez” dedi. Seçim öncesi kararÄ±n gözden kaçÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini anlatan Sert, ÇED raporunun mutlaka gerekli olduÄŸuna vurgu yaptÄ±. Çevre ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için tehdit olan iÅŸletmelerin izin ve ruhsatlarÄ± nasÄ±l alabildiÄŸine, bunlar için ‘ÇED’e filan hiç gerek yok’ nasÄ±l denilebilir?” diye soran Sert “TURÇEP olarak görevimizi yerimize getireceÄŸiz. ÇÄ±krÄ±kçÄ± köyüne de giderek halkÄ± konuyla ilgili bilgilendireceÄŸiz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 MayÄ±s 2018 18:06

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