Ayağıyla otomobil kullanıp meyve yiyen sürücü serbest bırakıldı

Erzurum'da ayağıyla otomobil kullanarak meyve yediği görüntüleri sosyal medyada paylaşıp gözaltına alınan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

Erzurum'da bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan da tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca gözaltına alınan K.E., adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da ayağıyla otomobil kullanıp, yanındaki meyve tabağından meyve yiyen K.E., o anın görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, 21 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Tepki gören görüntüler, kısa sürede yayıldı. Tepkiler üzerine K.E., polis tarafından dün gözaltına alındı. Palandöken Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.E., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fotoğraf: DHA

Ehliyetine el konan K.E., işlemlerinin ardından 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan K.E., adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. (Erzurum/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mayıs 2018 11:30

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