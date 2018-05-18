Polisin vurduÄŸu iddia edilen Hamit YarÄ±ÅŸâ€™Ä±n ailesi adalet bekliyor

UyuÅŸturucu ticareti yapan iki grup ile polis arasÄ±ndaki kovalamacanÄ±n arasÄ±nda kalan ve vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Hamit YarÄ±ÅŸâ€™Ä±n ailesi adalet bekliyor.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul



Çöp atmak için sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada uyuÅŸturucu ticareti yapan iki grup ile polis arasÄ±ndaki kovalamacanÄ±n arasÄ±nda kalan Hamit YarÄ±ÅŸ’Ä±n göÄŸsünden vurularak öldürülmesinin üzerinden 1 buçuk yÄ±l geçti. Polis tarafÄ±ndan vurulduÄŸu iddia edilen YarÄ±ÅŸ’Ä±n ölümüne iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturmaya jet hÄ±zÄ±yla gizlilik kararÄ± getiren savcÄ±lÄ±k, aradan geçen zamana raÄŸmen henüz bir iddianame hazÄ±rlamadÄ±. YarÄ±ÅŸ ailesi adalet bekliyor.

Ä°stanbul BeyoÄŸlu’daki AÅŸikar Sokak’ta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evinden 11 AralÄ±k 2016’da saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda çöp atmak üzere çÄ±kan Hamit YarÄ±ÅŸ, uyuÅŸturucu ticareti yapan iki grup ile polis arasÄ±nda yaÅŸanan kovalamacanÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±. YaÅŸanan kovalamaca ve çatÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda göÄŸsüne kurÅŸun isabet eden 50 yaÅŸÄ±ndaki 3 çocuk babasÄ± Hamit YarÄ±ÅŸ, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. YarÄ±ÅŸ’Ä±n ölümü medyaya, uyuÅŸturucu ticareti yapan iki grubun çatÄ±ÅŸmasÄ± arasÄ±nda kalarak vurulduÄŸu ÅŸeklinde yansÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak eÅŸi Tenzile YarÄ±ÅŸ’Ä±n iddiasÄ±, eÅŸinin uyuÅŸturucu ticareti yapan grubu kovalayan polisin kurÅŸunu ile vurulduÄŸu yönündeydi. Tenzile YarÄ±ÅŸ eÅŸini polisin vurduÄŸu yönündeki iddiasÄ±nÄ± savcÄ±lÄ±k ÅŸikayetinde de dile getirdi. Olay hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatan savcÄ±lÄ±k ilk iÅŸ olarak dosya hakkÄ±nda gizlilik kararÄ± verdi.

‘GÄ°ZLÄ°LÄ°ÄžÄ°N SEBEBÄ°, ÅžÜPHELÄ°LERÄ°N ARASINDA POLÄ°S OLMASI’

YarÄ±ÅŸ’Ä±n vurulduÄŸu tarihten itibaren geçen sürede soruÅŸturmaya iliÅŸkin geliÅŸmeleri Ailenin AvukatÄ± Batuhan Bal ile konuÅŸtuk. UyuÅŸturucu ticareti yapan dörder kiÅŸilik iki grup arasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸma sonucu polisin olay yerine sevk edildiÄŸini anlatan Bal, “Ä°ÅŸin içinde 2 uzun namlulu silah ve tabancalar var. YaklaÅŸÄ±k 7-8 polis ve ekip arabalarÄ± olayÄ±n çeÅŸitli bölgelerinde bazen çatÄ±ÅŸmaya bazen kovalamaya dahil oluyorlar. Kovalama sÄ±rasÄ±nda bir köÅŸe baÅŸÄ±nda polisler uzun namlulu silaha sahip birini görüyorlar. Polislerin ifadesine göre o uzun namlulu silahla kendilerine doÄŸru ateÅŸ edilmesi sonucunda Hamit Bey vuruluyor” dedi. OlayÄ±n ardÄ±ndan çok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde dosyaya gizlilik kararÄ± verildiÄŸini aktaran Bal, “Normal ÅŸartlarda gizlilik kararÄ± verilmeyecek bir dosya. Gizlilik kararÄ±nÄ±n sebebi ÅŸüphelilerin bazÄ±larÄ±nÄ±n da polis olmasÄ±ndan kaynaklÄ±. Kamuoyunda oluÅŸan iklim gereÄŸi bu dosyada gizlilik kararÄ± verilmesinin adli makamlara daha doÄŸru hissettirdiÄŸi kanaatindeyim. ‘Polisin dahil olduÄŸu olaylarda gizlilik kararÄ± verelim ve eÄŸer polis bir suça karÄ±ÅŸtÄ±ysa bile onu koruyalÄ±m’ ÅŸeklinde bir iklim oluÅŸmasa böyle bir dosyada gizlilik kararÄ± verileceÄŸini sanmÄ±yorum.” dedi. Bal, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±na kadar kalan gizlilik kararÄ±nÄ±n, balistik raporunun dosyaya girmesiyle birlikte kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

‘BÄ°R POLÄ°SÄ°N SÄ°LAHINA EL KONULDU’

EÅŸinin polisin silahÄ±ndan çÄ±kan kurÅŸunla vurulduÄŸunu savunan Tenzile YarÄ±ÅŸ’Ä±n iddialarÄ±nÄ± sorduÄŸumuz Bal, “Ä°ddianame henüz hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ deÄŸil ancak gerek gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler gerekse polis ifadelerinden gördüÄŸümüz kadarÄ±yla Hamit Bey’in ölmesine sebep olan kurÅŸunun bir polisin tabancasÄ±ndan çÄ±kmÄ±ÅŸ olma ihtimali oldukça yüksek. Olay yerindeki kamera kayÄ±tlarÄ±nda kovalamaca esnasÄ±nda polisin ateÅŸ ettiÄŸi görülüyor. Teknik incelemeden sonra netleÅŸecektir ama görüntüler, polisin kovalamaca esnasÄ±nda ateÅŸ açabileceÄŸi yönünde. Hamit Bey’in bulunduÄŸu yer, uzun namlulu silahÄ± taÅŸÄ±yan ÅŸahÄ±sla kaçtÄ±ÄŸÄ± polisin yaÅŸayacaÄŸÄ± çatÄ±ÅŸma açÄ±sÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, polisin ateÅŸ ettiÄŸi yönündeki ÅŸüphelerin belirginleÅŸtiÄŸini söyleyebiliriz. Åžüphelerimizi tatmin edecek bir iddianame hazÄ±rlanmazsa itirazÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z.” diye konuÅŸtu. YarÄ±ÅŸ’Ä±n öldürülme olayÄ±na iliÅŸkin herhangi bir tutuklama ya da açÄ±ÄŸa alÄ±nan polis memuru olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Bal, olay yerinde ateÅŸ eden polisin silahÄ±na el konulduÄŸu bilgisini verdi.

‘ADÄ°L YARGILAMA SEKTEYE UÄžRADI’

Aradan geçen 1 buçuk yÄ±la raÄŸmen henüz iddianame hazÄ±rlanmamasÄ±nÄ± adil yargÄ±lamanÄ±n sekteye uÄŸramasÄ± olarak deÄŸerlendiren Bal, “Adil bir yargÄ±lama baÅŸta hÄ±zlÄ± bir yargÄ±lama yapÄ±lmasÄ±yla gelir. Geç gelen adalet vicdanlarÄ± soÄŸutmuyor ve ÅŸüpheliler, sanÄ±klar hakkaniyetle cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmuyor. O kurÅŸun kimin silahÄ±ndan çÄ±ktÄ±ysa ki bunu söylemekte sakÄ±nca bulmuyorum balistik raporuna göre kurÅŸun uzun namlulu bir silahtan çÄ±kmadÄ±. Öldürme eylemi bir polisin eylemi ile olmuÅŸsa da adil ve temiz bir yargÄ±lama yapÄ±lmasÄ± ve suçlu kimse onun hakkaniyetli ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± temennimiz.” ifadelerini kullandÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 MayÄ±s 2018 17:54

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