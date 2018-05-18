Erik, Ã¼reticinin elinde kaldÄ±

AydÄ±n Umurluâ€™da, geÃ§imini erikten saÄŸlayan Ã¼reticiler, erik para etmeyince periÅŸan oldular.

Adnan GÜRKAN

AydÄ±n

AydÄ±n Umurlu’da, geçimini erikten saÄŸlayan üretici, erik para etmeyince periÅŸan oldu. Halde erik fiyatlarÄ±nÄ±n 70-80 kuruÅŸa kadar düÅŸtüÄŸünü, buna raÄŸmen alÄ±cÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten üreticiler, Hükümetin tarÄ±m politikalarÄ±na tepkililer.

Erik fiyatlarÄ±nÄ±n toplama ücretini bile karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±lmaz TostanoÄŸlu, “Ama mecburuz toplamaya. Yoksa dallar kÄ±rÄ±lÄ±r ve seneye ürün alamayÄ±z” dedi. EriÄŸe güvenerek oÄŸlunu evlendirme planlarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen TostanoÄŸlu’nun eÅŸi, “YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z masrafÄ± bile kurtarmÄ±yor. 70 kuruÅŸa bile alÄ±cÄ± yok. PeriÅŸan olduk. Devlet çiftçiyi görsün artÄ±k” dedi.

Günlük 50 lira yevmiye ile çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan tarÄ±m iÅŸçisi bir kadÄ±n, “TarÄ±mda para yok, her yÄ±l daha kötüye gidiyor. Erik de toplasak, tarla da çapalasak hep aynÄ±. SigortalÄ± iÅŸ arÄ±yoruz ama iÅŸ olanaÄŸÄ± yok. Ä°ÅŸ bulamÄ±yoruz” dedi.

HERKES PERÄ°ÅžAN

BekiroÄŸlu cinsi eriÄŸin en güzel Umurlu’da yetiÅŸtiÄŸini ve geçtiÄŸimiz yÄ±llarda Ä°stanbul ve Ankara’ya mal yetiÅŸtiremediklerini belirten Mehmet Vergili, “Bu sene herkes periÅŸan” dedi. GeçmiÅŸte erik parasÄ±yla çiftçinin çocuklarÄ±na düÄŸün yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Vergili, “Ancak bu yÄ±l masraflarÄ±nÄ± bile karÅŸÄ±layamadÄ±lar. Ä°stanbul’dan gelen fiyatlar üzerinden fiyat biçiliyor. O da 70 kuruÅŸ, 80 kuruÅŸ oluyor. Bu fiyatlar kurtarmÄ±yor. Umurlu’da yetiÅŸen BekiroÄŸlu dediÄŸimiz erik dünyanÄ±n en kaliteli eriÄŸidir. YeÅŸil kiraz deriz biz buna. Her sene erik festivali düzenlenirdi. Åžu an yaklaÅŸÄ±k 800 ton erik dalÄ±nda bekliyor. ÇoÄŸu üretici toplamadÄ±. Dalda kalÄ±rsa da bir sonraki sene erik vermez. Üreticiler de bir sonraki yÄ±l ürün almak için toplamak zorunda” dedi.

AKP hükümetinin 16 yÄ±lda ülke tarÄ±mÄ±nÄ± bitirdiÄŸini, AydÄ±n’Ä±n her yerinde tarÄ±m arazileri üzerine jeotermal enerji santralleri kurulmasÄ±na izin verdiÄŸini söyleyen Vergili, “Bu ülke AKP ve tek adamdan kurtulmadan, çiftçi yokluktan, yoksulluktan kurtulamayacak. ArtÄ±k bu görüldü” dedi.

BÄ°ZE PARA KALMADI, BORÇLANDIM

Kendi erik bahçesinin yanÄ± sÄ±ra ayrÄ±ca kÄ±ÅŸtan 120 kuruÅŸtan baÅŸka erik bahçesi de kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Turgay Gedik, periÅŸan olduÄŸunu söyledi. 70–80 kuruÅŸa bile alÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Gedik, “Ä°ÅŸçilik parasÄ±, mazot parasÄ±, komisyon parasÄ±, belediyeye rüsum parasÄ± derken sana para kalmÄ±yor. Borcumu bile ödeyemedim. Üstelik daha da borçlandÄ±m” dedi. Hükümetin politikalarÄ±nÄ±n çiftçiyi periÅŸan ettiÄŸini belirten Gedik “Saman ithal, fasulye ithal, et ithal, hayvan ithal, her ÅŸey ithal. Seçmen bile ithal” dedi. “AÄŸzÄ±nÄ± açanÄ± gözaltÄ±na alÄ±yorlar” diyerek isminin yazÄ±lmasÄ±nÄ± istemeyen bir üretici, hükümet ve tarÄ±m bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilgisizliÄŸine tepkili olduklarÄ±nÄ± söyledi. “24 Haziran’da sandÄ±k günleri geliyor, AKP ile alacak verecek hesabÄ±mÄ±zÄ± o gün göreceÄŸiz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 MayÄ±s 2018 17:47

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