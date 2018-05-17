Flormar işçilerinin sendika mücadelesi sürüyor

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Flormar kozmetik ürünleri fabrikasında Petrol-İş’e üye oldukları için işten atılan Flormar işçilerinin direnişi devam ediyor. İşten atılan 95 işçi bugün de fabrika önünde bir araya gelerek sendika hakları için eylem düzenledi. Düdüklerle Flormar patronunu protesto eden işçiler, daha sonra halaylar çekti.

Eylemde konuşan Petrol-İş Gebze Şubesi Başkan Yardımcısı Eyüp Akdemir, “3 gündür eylemimiz devam ediyor. Bunun sebebi 2018 Ocak ayından bu yana Kosan Kozmetik yani Flormar'da bir örgütleme faaliyetimiz var. Bu örgütlenme faaliyeti devam ederken bakanlıktan çoğunluğumuzu aldık. Fakat işveren önce 12; daha sonra da 4 arkadaşımız derken bu işin önüne geçemeyeceğini düşünerek sendika üyesi gördüğü, selam verdiği, bu işe destek veren herkesi tazminatsız bir şekilde işten attı. İşveren burada kötü niyet sergiliyor. Ramazan ayında arkadaşlarımızı tazminatsız bir şekilde işten çıkardı. Hiç birine 5 kuruş para vermiyor. Bu insanlar işsizlik sigortasından faydalanamıyor. Haklarını gasp ediyor” dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 17:19

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