Çanakkale’de bir sergi: Soma Karası

Çanakkale, Soma Katliamı’nın 4’üncü yılında, Avukat Bilge Doğru’nun 'Soma Karası' adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Damla YELTEKİN

Çanakkale

Çanakkale, Soma Katliamı’nın 4’üncü yılında 23 Mayıs’a kadar sürecek olan Avukat Bilge Doğru’nun “Soma Karası” adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Çanakkale Tübingen Troia Vakfında (Korfmann Kütüphanesi) 14 Mayıs’ta açılışı yapılan resim sergisi ‘Kömür Karası’ adlı grubun müzik dinletisiyle başladı. Aynı duygu ve düşüncelerin hakim olduğu resimler ve müzikle izleyiciler bütünleşti. Şarkıların sözleri ise Zonguldak maden işletmeciliğinden emekli olan Yazar Fahri Bozbaş’a ait. Bozbaş, bestelenen dizelerini emekliliğinden 3 sene sonra öksürürken beyaz lavaboda kara lekeleri görmesiyle, bir madenci olarak yerin atına indiğinde; yani hem yaşayarak, hem bir sınıf mücadelesi bilinciyle yazdığını aktardı.

KÜL VE KÖMÜRDEN OLUŞAN TABLOLAR

2 senedir Soma Katliamı üzerine resim yapan Avukat Bilge Doğru, hem davayı avukat kimliğiyle takip ederken hem de katliama karşı başka bir yol daha bularak resim yapıyor.

Doğru’nun, resimlerinde çoğunlukla siyah gibi koyu renklerin yanı sıra ara ara kırmızı ve sarı renkleri can alıcı bir vurgu ile izleyicilerle buluşuyor. Sanatçı, siyah rengi elde etmek için kül ve kömür kullanmış. Bu renklerin anlamını bizlerle paylaşan Doğru, “Fazla üretimde maden ısınıyor. Yüksek kâr hırsıyla hareket ediyorlar. Duruşmada da anlatıyor işçiler. Atletleri sırıl sıklam oluyor. Oksijen ve sıcak kömürün buluşmasıyla yangın çıkıyor. O yangından çıkan gazla ölüyorlar. O yangını düşünerek sarı ve kırmızı renkler kullandım” şeklinde konuştu.

‘EYLEM RESİMLE DE OLUR, MÜZİKLE DE’

Pek çok kişisel ve karma sergilerde yer alan Doğru, böylesine büyük bir katliama karşı ses çıkarmak için resim yaptığını söyledi.

Doğru, Soma’da çok zengin linyit ve kömür yataklarının olduğuna dikkat çekerek, “Hep kömür çıkarılacak. İşçi sağlığı, güvenliği olmadıkça bu ölümlerde devam edecek. Buna itiraz etmek, ses çıkarmak lazım” dedi. Katliamın ardından valiliğin eylem yasağı getirdiğini, işçilerin tekmelendiğini hatırlatan Doğru, “İnsanlar eylem yapmalılar. Eylem resimle de olur. Müzikle de olur” susmamak gerektiğini vurguladı.

Her sene Soma temasını işlemek istediğini belirten Doğru, “Ülkemizde ses çıkarmak zor. Sanat buna iyi bir yol” diye konuştu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 16:23

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