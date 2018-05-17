ABD senatosu ‘tarafsız internet’ dedi

ABD Senatosu, FCC'nin ağ tarafsızlığı ilkesini kaldıran kararını veto etti. Veto kararıyla 'Ağ Tarafsızlığı'nın önü açılmış oldu.

ABD Senatosu, Federal İletişim Kurulu’nun (FCC) 2015’te aldığı ağ tarafsızlığı ilkesini kaldıran kararı ile ilgili yapılan oylamada, 52-47 oylama sonucuyla veto etti. Veto ile birlikte “Ağ Tarafsızlığı”nın önünü açmış oldu. Ancak ağ tarafsızlığı konusunda kesin sonuç için Senato’da kabul edilen kararın Temsilciler Meclisi’nden de geçip, ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.

Oylamada, 49 demokrat senatör ağ tarafsızlığının kaldırılmaması yönünde oy kullanırken, Cumhuriyetçi Partili senatörlerden John Kennedy, Lisa Murkowski ve Susan Collins’in demokratlara katıldığı görüldü.

DAĞITIM ŞİRKETİ LOBİLERİNE KARŞI ZAFER

Turkish Journal’ın haberine göre, Özgür Basın Eylem Fonu Başkanı Craig Aaron senatonun kararına karşı memnuniyetini dile getirdi. Aaron kararı “tarafsızlık yanlısı isyancı ittifakın tarihi bir kazanımı” ve “telefon ve kablo şirket lobicileri ordusuna karşı sert bir başkaldırı” olarak değerlendirdi.

ABD Senatosu, ülkede radyo, televizyon, uydu ve kablo iletişiminden sorumlu kurum olan FCC, ABD’de 2015 yılında yürürlüğe giren ve özgür (açık) internet kurallarını benimseyerek Ağ Tarafsızlığının teminatı olarak kabul edilen Açık İnternet Kuralları’nı Aralık 2017’de yaptığı oylamada kaldırarak, ağ tarafsızlığını sona erdirmişti.

ABD’de sivil toplum kuruşları 16 milyon e-mail, bir milyondan fazla telefon araması dahil ülke genelindeki protesto eylemleriyle FCC’nin kararına karşı çıkmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

ABD'de Ağ Tarafsızlığı kuralları kaldırıldı

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 16:15

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