Haberimiz sonrası liseye müfettiş görevlendirildi!

Kocaeli'deki Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin öğle molalarında kantine mahkum edilmesi haberi sonrası okula müfettiş görevlendirildi.

Kocaeli'deki Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin öğle molalarında kantine mahkum edilmesi tepkileri karşılık buldu. ''Öğrenciler Kantinden Beslenmeye Zorlanıyor'' başlıklı haberimizde gündeme gelen skandal uygulama sonrası MEB tarafından okula müfettiş görevlendirdi. Müfettiş'in okulda incelemelerde bulunarak öğrencilere konuyla ilgili sorular sorduğu bildirildi.

'EVE GİTMENİZ YASAKLANIYOR MU?'

Müfettişler konuya dair bir çok sınıftan bir kaç öğrenciyi çağırarak 3 soru ile öğrencilerin sıkıntılarını yazılı olarak tespit etti. Öğrencilere ''Eviniz Okula Yakın Mı? Yakınsa Eve Gitmenize Yazılı İzin Belgeniz Olmasına Rağmen İzin Verilmiyor Mu?”, “MEB'in dağıttığı kitaplar dışında ek kitap aldırıldı mı?”, “Evden Yemek Getirmenizi Yasaklıyorlar Mı? Yasaklıyorsa Kim Yasaklıyor?” şeklinde sorular soruldu.

Öğrenciler ise bu duruma karşı “Biz sorunlarımızın yankı bulması için Evrensel Gazetesine mektup yazdık. Mektubumuz sonucu MEB bir adım attı ve okulumuza müfettiş göndererek bizlere sorular yönelttiler. Demek ki sorunlara karşı ses çıkarttığımızda bir adım atılabiliyormuş. MEB'in attığı bu adım başlangıç için iyi. Şimdi geriye kalan sorunumuzun acilen çözülmesi. Bunun için işi sadece idareye veya MEB'e bırakmayacağız, sorunlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.”dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Öğrenciler kantinden beslenmeye zorlanıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 16:10

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