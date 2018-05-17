Demirtaş: Seçim yoğunluğundan dolayı duruşmaya katılamayacağım

Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, mahkeme heyetine verdiği dilekçede, 'Seçim yoğunluğundan kaynaklı duruşmaya katılamayacağım' dedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü.

Demirtaş, seçim çalışmalarından kaynaklı savunmasını hazırlamadığını ve seçim yoğunluğundan kaynaklı duruşmaya katılamayacağını Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi hakimine dilekçe ile bildirdi.

Duruşmada, geçen duruşmanın ses kayıt çözümünün yapıldığı belirtilerek, dosyaya konuldu. Demirtaş’ın avukatları, önceki duruşmada dile getirdikleri taleplerini tekrar etti. Erdoğan'ın avukatları ise, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Demirtaş'ın mazeretini kabul eden hakim, tutukluluğu devam etmesi durumda Demirtaş'ın bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı 5 Aralık'a erteledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 16:09

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