Muharrem İnce: Erdoğan’ın derdi Filistin değil seçim!

Amasya'da konuşan Muharrem İnce, İsrail'le ilişkileri kesmeyen hükümeti eleştirdi, Erdoğan'ın derdinin Filistin değil seçim olduğunu söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim kampanyası kapsamında, Amasya'da düzenlediği mitingde konuştu.

İnce, Gazze'de yaşanan katliamının ardından İsrail ile ilişkileri kesmeyen hükümeti eleştirdi. Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Kudüs'e gideceğini söyleyen Muharrem İnce, 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara olayını da hatırlatarak, Erdoğan'ın derdinin Filistin değil 24 Haziran seçimleri olduğunu söyledi.

İnce konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Müslümanlar, bu mübarek günlerde ABD - İsrail iş birliği ile katlediliyor. Bu politikalara 'Dur' dememiz lazım. Devlette devamlılık esastır. 2013 yılında Sayın Erdoğan Gazze'ye gideceğini söyledi. Gazze'ye gidemedi ama Gebze'ye gitti. Size söz veriyorum, Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim. Değerli Amasyalılar, hükümete diyoruz ki; yapma, etme, gel İsrail mallarını boykot et. Edemem diyor. Ticareti kes? Kesemem diyor. Petrol taşımacılığı yapma, olmaz diyor. Mavi Marmara'da aldığın 20 milyonu geri ver, veremem diyor. E ne yapacaksın İsrail'e karşı? Hiçbir şey yapmıyorsun. Yapacağı tek şey miting. Çünkü derdi Filistin'deki Müslümanlar değil. Derdi, 24 Haziran'daki seçim. Mavi Marmara olayını anımsatan Muharrem İnce, “Mavi Marmara'da olduğu gibi “Bana sordunuz mu” deme. Benim gibi meydan oku” ifadelerini kullandı.

Seçim Günlüğü (17 Mayıs 2018)

İNCE: BU MİTİNGİ VERMEYEN HANGİ KANALSA ÖNÜNDE MİTİNG YAPACAĞIM

İnce'nin konuşması sırasında CNN Türk yayını kesti. İnce bu sırada şunları söyledi:

"Dünyanın neresinde medya varsa röportaj yaptı. Bizim medya korkuyor gelemiyor. Şimdi Amasya'dan söylüyorum. Bu mitingi vermeyen hangi kanalsa önünde miting yapacağım. Türkiye'yi 3B ile buluşturacağız. Sloganımız 3B, bunu birlikte başaracağız. Kendimi sizlere, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Bir dakika, bir şeyi unuttum. Saraya falan gelmeyin 24 Haziran'da. Ben orada oturmayacağım. Ben 14 yıl kirada oturdum, yeni bir ev aldım. Evime doyamadım, evden çıkmam. Bu kadar insan da benim eve sığmaz ama." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 15:34

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