Helen Clark: İnandıklarınızı sesli savunun

Yeni Zelanda Eski Başbakanı Helen Clark, 21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde konuştu.

Burcu YILDIRIM

Ankara

21.Uçan Süpürge Uluslarası Kadın Filmleri Festivali 10-17 Mayıs tarihleri arsında Ankara'da sinemaseverlerle buluştu. Festival boyunca birçok film gösterilirken etkinlik ve söyleşilerle dolu bir program geçti. Yeni Zelanda Eski Başbakanı Helen Clark da festival sürecinde Ankara'da, üniversiteler ve film gösterimlerinin olduğu Çağdaş Sanatlar Merkezi ile Büyülü Fener'de izleyicilerle buluştu.

Clark, “Kamu Hizmetlerinde Kadının Önemi” başlıklı söyleşinde, Yeni Zelanda ve Dünyanın pek çok yerinde kadınların çalışma hayatlarından ve yaşadıkları sorunlardan bahsederken bunun için çözüm önerileri sundu. Clark kadınlara, direnç ve azimli olmaya ihtiyaçları olduklarını söyleyerek, “Eğer peşinden gitmeye değerse bunu istiyorum ve yapacağım demeye ihtiyacınız var”dedi. Türkiye'nin insan haklarına taraf bir ülke olduğunu da belirten Clark, OHAL'in kalkması gerektiğini söyleyerek, insanların yapabildiğini ve inandığını sesli savunması gerektiğini ifade etti.

'GEÇMİŞİMİZDE AKTİF KADIN HAREKETİ OLMASAYDI YAPAMAZDIK'

Clark, Yeni Zelanda'da ilk kadın Başbakan seçilmesiyle birlikte parlamentodan ve kamu kurumlarından başlayarak çalışma hayatındaki ve diğer tüm kadınların eşitliğini her alanda savunduğunu ve gelişme kaydettiklerini dile getirdi.

'Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi' ve 'Kadın Erkek Eşitliği' ilkesine sıkı sıkıya tutunulması gerektiğini söyleyen Clark, kendilerinin de buradan yola çıkarak hükümet ve bu alanda çalışma yapan örgütlerle raporlar oluşturarak ivme kazandıklarından bahsetti.

Yeni Zelanda'da da her şeyin kadın erkek eşitliği açısından mükemmel olmadığını söyleyen Clark, “Bizim geçmişimize bakarsak, aktif kadın hareketi vardı. Kadınların mücadelesi olmasaydı bu gerçekleşemezdi. Bunun yanında yeni bir toplumuz ve fikirler çabucak benimsenip yayılabiliyor”dedi.

'İŞ HAYATINDA AİLEYE SAHİP OLMAK NORMALLEŞTİRİLMELİ'

Clark ilk önce seçim sistemini değiştirdiklerini ve yüzde 20'lerde olan kadın çoğunluğunu yüzde 30'lara çıkardıkları ifade etti. Şimdi önemli kurumların başında kadınlar olduğunu söyleyen Clark, halkın buna alıştığını ve “kadınlar bu işi yapabiliyor” fikrinin oluştuğunu kaydetti. Bu dönem de 37 yaşında genç bir kadın Başbakanları olduğunu söyleyen Clark, Başbakanın 6 haftalık doğum iznine çıkacağını ve görevi sırasında ikinci çocuğunu dünyaya getireceğini ifade etti.

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, açılışını 'umut'la doldurdu

Kadınlara ortam sağlandığında her işi yapabileceklerini belirten Clark, kamuda kadınların çocuk doğurması birçok yerde, işe alımlarda ve iş hayatında engel olarak görüldüğünden bahsederken “Eğer sebep işten uzak kalmaksa erkekler de kaza yapabilir, hastalık sahibi olabilir. Herkesin aileye sahip olma aynı zamanda da çalışma hakkı var, bunu normalleştirmeliyiz”dedi.

'DENGENİN KURULMASI İÇİN EV İŞLERİ PAYLAŞILMALI'

Clark, iş ve sosyal hayatta dengenin kurulması isteniyorsa ev işlerinin kadınlarla paylaşılması gerektiğini belirtti ve “Kadınlar dünyada ücretsiz emeğin dörtte üçünü yapıyor. Çocuğa, yaşlıya, ebeveyne, işe bakıyor ve her şeyi bir arada yapmak zorunda kalıyor”diye konuştu.

Kadınların kendine zaman ayırmadığı vakit tükenmişlik hissine kapıldığını söyleyen Clark, “Çalışma sistemi, yapısı sosyal bir haktır. Evde işler paylaşılmayınca ve ev işleri kadınlara kalınca iş hayatında da kadınlar farklı görülüyor ve geri pozisyonlara atılıyor”dedi.

‘DİRENÇLİ OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Bir kadın olarak en çok parlamentoya girerken zorlandığını diler getiren Clark, “Oyların yarısı kadınlarda geliyor ama koltukta olmak neden hep erkeklerin hakkı olarak görülüyor”sorusunu sordu. Güçlü kadınların “görevleri dışına çıktıkları için” agresif olarak nitelendirildiğine dikkat çeken Clark, kendi ülkesinde kadınların bu alanlarda daha çok yer alarak ve güçlü durarak durumu normalleştirdiğini söyledi. Kadınların dünya genelinde desteklenmediğine de dikkat çeken Clark, “Çok dirençli olma ihtiyacı ile karşı karşıyayız”dedi.

‘PEŞİNDEN GİTMEYE DEĞERSE 'YAPACAĞIM' DİYİN’

Türkiye'deki kadınlara da mesaj veren Clark, “Haklarınız konusunda desteklenmiyorsunuz ve bunlar sizi daha da güçlü hale getiriyor. Eğer peşinden gitmeye değerse dirençli olmaya ihtiyacınız var. 'Ben bunu istiyorum ve yapacağım' demeye ihtiyacınız var”diye konuştu.

Kadın mücadelesinde eşitlik talebinde azim ve direncin çok önemli olduğuna dikkat çeken Clark, “Türkiye'ye baktığımızda en çok gazetecinin hapishanede olduğu ve zor bir ülke. İnsanlar yapabildiğini ve inandığını sesli savunup mücadele etmeli. Bu kadınları da geliştirecek”dedi.

OHAL'in en yakın zamanda kalkması gerektiğini söyleyen Clark, “Üstelik Türkiye, insan haklarına taraf bir ülke”diye konuştu.

Yeni Zelanda’nın seçilen ilk kadın Başbakanı Helen Clark, Yeni Zelanda eski Başbakanı olmasının yanı sıra, kalkınma konusunda çalışan tüm BM fonları, projeleri ve bağlı kuruluşların başkanlarından oluşan BM Kalkınma Grubu’nun da eski başkanı. Helen Clark, Başbakanlık yaptığı dönemde Yeni Zelanda’nın en yetenekli politikacısı oldu. Irak Savaşı'na katılmak yerine Afganistan ve Somali’ye barış gücü göndermesiyle yurttaşlarından da çoğunlukla övgü aldı.

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 10 Mayıs'ta başlıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 15:40

www.evrensel.net