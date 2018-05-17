Orhan Kemal Roman Armağanı Seray Şahiner’e verildi

47. Orhan Kemal Roman Armağanı, Seçiciler Kurulu tarafından Seray Şahiner’in 'Kul' isimli romanına verildi.

47. Orhan Kemal Roman Armağanı, Turhan Günay, M. Nuri Gültekin, Erendiz Atasü, Yiğit Bener, Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu ve Nazım K. Öğütçü’den oluşan Seçiciler Kurulu tarafından Seray Şahiner’in “Kul” isimli romanına veridi.

Seçiciler Kurulunun yaptığı yazılı açıklamada gerekçe olarak “Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu,Seray Şahiner’in “Kul” romanını, kentsel ve rantsal dönüşümle mahallenin çöküşü, kadın bireyin tamamen yalnızlaşmasını, tek başına bir birey olarak var olma mücadelesini, hezeyan, beklenti ve umutlarını, düş kırıklıklarını, topluma hakim olan çeşitli söylemlerden, ideoloji ve inançlardan nasıl etkilendiğini, bu etkileri kişiselleştirip aradan kendi yolunu bulmaya çalışışını, bu etkilerden kurtulamayışını ama gene de teslim olmayışını güçlü bir anlatım tekniğiyle ve tutarlı bir dille, kolaycılıklara sapmadan ince bir mizahla, toplumsal dokuyu arka planda ustalıkla irdelemesi ve Orhan Kemal’in sanat ve dünya görüşüyle birebir örtüşmesi nedeniyle 2018 yılı, 47.Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görmüştür.” ifadelerine yer verildi.

Kazanan yazara ödülü ise 1 Haziran Cuma günü, İstanbul, Beyazıt’da Orhan Kemal Kütüphanesi-Konferans Salonu’nda, Saat:10.30 da yapılacak olan Orhan Kemal’i anma töreninde verilecek.. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 15:13

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