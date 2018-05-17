İsveç'te hastalık ödentisi kesilen kanserli işçi yaşamını yitirdi

Sosyal refah devletinin gelişmiş örneği olarak gösterilen İsveç’te hastalık ödentisi kesilen 60 yaşındaki kanserli işçi yaşamını yitirdi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Sosyal refah devletinin gelişmiş örneği olarak gösterilen İsveç’te çalışabilecek durumda olduğu öne sürülerek hastalık ödentisi kesilen 60 yaşındaki sanayi işçisi yaşamını yitirdi.

Olay İsveç’in güneyindeki Mellarud yerleşim biriminde gerçekleşti. Yaşamını yitiren 60 yaşındaki işçi 4 yıldan beri sırtındaki rahatsızlığından dolayı hastalık izni yapıyordu.

Her üç ayda bir doktordan aldığı raporu Hastalık Kasasına (Försäkringskassan) verme zorunluluğu olan işçinin sağlığı giderek daha da kötüleşti.

Hastalık Kasası’na tayin edilen yeni bir memur, işçinin çalışabilecek durumda olduğu değerlendirmesinde bulunarak hastalık ödentilerinin kesilmesine karar verdi. İşçi, karara karşı itiraz hakkını kullandı ama kurum itirazı reddetti.

UZMAN DOKTORUN RAPORU GEÇERSİZ SAYILDI

Bu yılın ocak ayında sırtındaki ağrıların artması üzerine hastaneye yatırıldı. Doktorun muayenesi işçinin sırtındaki problemin yanı sıra kanser olduğunu gösterdi.

Hastalık Kasası’nın danışmanları, işçinin sırt ağrıları ile kanser arasında bir ilişki olmadığını öne sürdü. Ama işçiyi muayene eden uzman doktor, her iki hastalık arasında ilişki olduğuna dair rapor verdi.

Hastalık Kasası, doktorun verdiği rapor yerine kendi danışmanların değerlendirmesini esas aldı. İşçinin üyesi olduğu IF Metall Federasyonu karara tepki gösterdi.

YAŞAMI BOYUNCA ÇALIŞMIŞ BİR İNSANA BU YAPILMAMALIYDI

IF Metall Obdudsman’ı Anastasia Johansson, işçinin çalışabilecek durumda olmadığını ve Hastalık Kasası memurlarıyla görüşmek için yaptığı başvuruların reddedildiğini söyledi.

İşçi, Hastalık Sigortası’nın verdiği kararın iptali için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme davayı daha ele almadan 2 Mayıs günü yaşamını yitirdi.

Çok kızgın ve üzgün olduğunu söyleyen Johansson, “Eğer Hastalık Kasası memurları bir kez kanserli işçiyle görüşmeyi kabul etselerdi çalışamayacak durumda olduğunu anlarlardı. Ölene kadar ödenti almadan nasıl geçinebileceği kaygısını taşıdı. Yaşamı boyunca çalışan bir insana layık görülen son bu olmamalıydı” diyerek Hastalık Kasası’na tepki gösterdi.

ÖDENTİYE DOKTORLAR DEĞİL MEMURLAR KARAR VERİYOR

Sosyal refah devletinin en gelişmiş örneği olarak gösterilen İsveç’te 2011 yılında sağcı 4 partinin oluşturduğu koalisyon hükümeti, yasalarda hastaların haklarını ksıtlayan bir dizi düzenlemeler yapmıştı.

Hastaların Hastalık Kasası’ndan ödenti alabilmeleri için doktor ve hastane raporu yeterli görülmüyor. Hastalık Kasası’nda görevli ve tıbbi bilgisi olmayan memur ve danışmanlar hastaya ödenti yapılıp yapılmayacağına karar veriyor.

Seçimlerden önce yasalarda değişiklik yapacağı sözünü vermesine rağmen Sosyal Demokrat ve Yeşiller’in yer aldığı koalisyon hükümeti, aradan 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu yasada değişiklik yapmadı.

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