Üniversiteleri bölen, kabineye KHK yetkisi veren torba yasa onaylandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören ve uyum yasalarını KHK ile hayata geçirmeyi sağlayan torba yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nu, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanunu ve 20 yeni üniversite kurulmasını öngören torba kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca bazı kanunları onayladı.

Erdoğan'ın onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği kanunlar şöyle:

"7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun."

ÜNİVERSİTELER BÖLÜNÜYOR

Erdoğan'ın onayladığı kanunla, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kuruluyor. Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor.

Kanunun gündeme gelmesinin ardından, bölünmesi planlanan üniversitelerdeki akademisyenler ve öğrenciler günler süren eylemler yapmıştı.

BAKANLAR KURULUNA KHK YETKİSİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık sistemine uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nu da onayladı. Böylece, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisi verilmiş oldu.

SEÇİM PAKETİ DE GEÇTİ

Erdoğan'ın onayladığı torba yasa içerisinde, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi gibi düzenlemeler de yer alıyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 15:28

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