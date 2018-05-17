Büro emekçileri kamusal ve parasız sosyal güvenlik talep etti

BES, Ankara'da SGK binası önünde yaptığı eylemde Sosyal Güvenlik Haftasına ilişkin açıklama yaptı.

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası'nın (BES) Ankara Şubeleri, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK binası önünde basın açıklaması yaptı. Burada konuşan BES Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İsmet Meydan, “Sosyal güvenliğin en temel tanımı toplumu hastalık, meslek hastalığı, işsizlik ve yaşlılık gibi sosyal ve ekonomik risklere karşı koruma altına alan sistemler bütünüdür. Bu tanımdan hareketle ülkemizin içinde bulunduğu sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin her geçen gün piyasaya açıldığı, emekliliğin özellikle 2008 sonrasında çalışma hayatına girenler için fiilen ortadan kaldırıldığı bir süreçte, bırakın sosyal güvenlik haftası kutlamayı sosyal güvenlikten bahsetmek bile gerçekçi değildir” dedi.

Sosyal güvenlik sisteminin iki temel unsurunun sağlık ve emeklilik hizmetleri olduğunu ifade eden Meydan, sağlık alanında yaşanan piyasalaşmanın sağlık kurumlarını ticarethaneye yurttaşları da müşteriye dönüştürdüğünü söyledi. Siyasi iktidarın övünerek ifade ettiği “Her Yurttaş Genel Sağlık Sigortası Şemsiyesi Altında” ifadesinin içi boş bir slogandan ibaret olduğunu belirten Meydan, her yurttaşın genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilmesi için ya sosyal güvencesi olacağını ya da genel sağlık sigortası primini yatırmanın zorunlu hale getirildiğini söyledi.

EMEKLİLİK FİİLEN ORTADAN KALKTI

Sağlık alanında piyasalaşma tüm hızıyla sürerken sosyal güvenlik sisteminin diğer temel unsuru olan emeklilik sisteminde de durumun farklı olmadığını dile getiren Meydan, 5510 sayılı yasa ile 2008 yılı sonrasında çalışma hayatına girenler için emeklilik yaşının kademeli olarak 65’e yükseltildiğini hatırlattı. Türkiye koşullarında emekçiler için emekliliğin fiilen son bulduğunu belirten Meydan, emekçilerin kamu emeklilik sisteminin tasfiyesi anlamına gelen “Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi” saldırısı ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Kamusal, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir sağlık hizmeti ve kamu emeklilik sisteminin emekçilere bir lütuf değil emekçilerin mücadele ile kazandığı haklar olduğunu ifade eden Meydan, “Kazanımlarımıza sahip çıkmaya dün olduğu gibi bugünde devam edeceğiz. Kamusal, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir sağlık hizmeti ve kamusal emeklilik hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

BÜRO EMEKÇİLERİNİN SORUNLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Büro emekçilerinin yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Meydan, özellikle 2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KHK ile diğer büro emekçilerinde olduğu gibi SGK emekçilerinde de ciddi hak kayıpları yaşandığını söyledi. İkramiyeler, ek ödemeler, fazla mesai ücreti, havuz parası, vekâlet ücreti, fatura inceleme ücreti vb. kaldırılması ile SGK emekçilerinin ciddi gelir kaybına uğratıldığını aktaran Meydan, SGK emekçilerinin ikramiyelerinin ödenmeye devam edilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı olmasına karşın yeni bir düzenleme yapılmayarak emekçilerin mağdur edildiğini dile getirdi. Ayrıca OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ler ile ihraç edilen ve açığa alınan üyelerinin de olduğunu belirten Meydan, “Açığa alınan üyelerimizin neredeyse tamamı görevlerine geri başlatılmış olmakla birlikte ihraç edilen üyelerimiz OHAL komisyonu tarafından oyalanmaktadır. Yaşanan bu hukuksuzluklar toplam çalışanlar üzerinde de huzursuzluk yaratmış, yaratmaya da devam etmektedir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

BES: Parasız sağlık ve kamusal emeklilik hakkından vazgeçmeyeceğiz

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 15:01

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