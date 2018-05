Ahmet Eşref Fakıbaba: Türkiye et ihraç eden bir ülke olacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin et ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna geleceğini iddia etti.

Doğan Haber Ajansında yer alan habere göre, Antep'te "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı"na katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, burada bakanlık desteğiyle 300 küçükbaş hayvan alan ve bakımını yapan çiftçilerle bir araya geldi. Fakıbaba burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve dünyada söz sahibi olmak için tarıma önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

'TARIM BAKANI OLUNCA HAYVANCILIĞA ÖNEM VERMEMİZ GEREKTİĞİNİ ANLADIM'

"Dünyada söz sahibi olacaksak gıda, tarım ve hayvancılığa çok önem vermek zorunda olduğumuzu anladım tarım bakanı olunca. Önceden de seviyordum ama, tabii bir işin başına geçince daha farklı oluyor" diyen Fakıbaba, kendi gıdasını üretemeyen bir ülkenin tam bağımsız olamayacağını söyledi.

Fakıbaba'nın bu demeci iki ay önce yaptığı bir açıklamasını akla getirdi. Rusya'dan kırmızı et, süt ve deniz ürünü ithal edileceğine ilişkin bir soruya Fakıbaba itiraf gibi yanıt vermiş ve “Ülkeler bazen siyasi olarak birbirleri ile alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. Türkiye'nin bazen sıkıştığı durumlar oluyor. Siyasi bir karar varsa bunun arkasında şu anda bilemiyorum” demişti.

'ETLE UĞRAŞMAKTAN 10 YIL ET YEMEDİM'

Ete çok önem verdiklerini söyleyen Ahmet Eşref Fakıbaba "Benden önceki bakanlar da hep et üzerine çalışmışlar. Biz de 10 aydan beri etle yattık, etle kalktık. Öyle bir şey oldu ki belediye başkanlığı dönemimde 10 yıl et yemedim. Şimdi Tarım Bakanı olarak diyorum ki; keşke ben yine et yemeseydim" dedi. Türkiye'nin et ithal eden değil et ihraç eden bir ülke olacağını söyleyen Fakıbaba "Bunu inanarak söylüyorum. Bunu hesaplayarak söylüyorum. 500 bin koyun 7 yılda 5 milyon yapıyor" ifadelerini kullandı.

AKP EDİRNE MİLLETVEKİLİ: BAKANIMIN TARIMIN 'T'SİNDEN HABERİ YOK

AKP Edirne Milletvekili ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, partisi ve Ahmet Eşref Fakıbaba ile ilgili eleştirilerde bulundu.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle katıldığı etkinlikte konuşan ve tarım sorununda yıllardır konuşmaktan öteye gidemediklerini ifade eden Rafet Sezen, “Tarım komisyonunda CHP, MHP, HDP ve Ak Parti’den toplam 25 üye var. Tamamen işin dışında olan arkadaşlar komisyon üyesi” diye konuştu. Sezen, Fakıbaba ile ilgili olarak da "Benim bakanım iyi bir genel cerrah, çok düzgün bir adam ama tarımın ‘t’sinden haberi olmadığını öğrendik. Bunları söylemediğimiz sürece hiçbir şekilde tarımda yol almamız mümkün değil” dedi. (HABER MERKEZİ)

