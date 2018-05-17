ABD ve Körfez ülkelerinden Hizbullah’a yaptırım

ABD ve Körfez ülkeleri, Lübnan'daki seçimlerden zaferle çıkan Hizbullah’ın lider kadrosuna ek mali yaptırım kararı aldı.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan çekilme kararından sonra İran üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD ve Körfez ülkeleri, seçimlerden zaferle çıkan Lübnan Hizbullahı’nın lider kadrosuna ek mali yaptırım kararı aldı.

NASRALLAH VE KASIM DA LİSTEDE

ABD ve Körfez ülkeleri, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Yardımcısı Naim Kasım’ın da aralarında bulunduğu kişi ve kuruluşlara yönelik ek yaptırımlar getirdi.

ABD ve Suudi Arabistan’ın eş başkanı olduğu “Terör Finansmanı Hedefleme Merkezi” (TFTC), yeni yaptırımların Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın liderliğindeki örgütün karar mekanizması Şura Konseyi’ni hedef aldığını duyurdu.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin Hizbullah’ın siyasi kanadının “küresel terör planlarından” ayırt edilemeyeceğini ileri sürdü. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin yaptığı açıklamada “TFTC, İran ile Hizbullah’ın bölgedeki istikrar bozucu etkisini bozarak uluslararası güvenlik için büyük değer taşıdığını yeniden gösterdi. Hizbullah’ın Şura Konseyini hedef alarak ülkelerimiz Hizbullah’ın küresel terörist komplosu ile sözde siyasi kanadı arasındaki yanlış ayrımı da kolektif olarak reddetmiş oldu” dedi.

ABD, “Ortadoğu barış sürecini bozmakla tehdit etmek”le suçlayarak 1995 yılında ve 2012’de Suriye krizi nedeniyle Nasrallah’a yaptırımlar uygulamıştı. Ancak ABD ilk kez Nasrallah’ın yardımcısı Kasım’ı yaptırım listesine almış oldu.

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KÖRFEZ ÜLKELERİ DE PEŞİNDEN GELDİ

Öte yandan Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ABD Maliye Bakanlığının kara listeye aldığı ve Hizbullah ile iş birliği yapmakla suçlanan dokuz şahıs ve kuruluşu da yaptırımlara dahil etti. Bu kişi ve kurumlar şunlar: Telal Hamiye, Ali Yusuf Çarar, Spectrum Grup, Mahir Ticaret, Haşim Seyfeddin, Adham Tabaja, El-Inmaa Grup ve El-Inmaa Mühendislik ve İnşaat.

ANLAŞMA İPTALİ SONRASI 3. YAPTIRIM

Son yaptırımlar ABD’nin İran ile P5+1 ülkelerinin imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilmesinden beri uyguladığı 3. yaptırım oldu.

8 Mayıs’ta İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD dün İran Merkez Bankası Başkanı ile İran Devrim Muhafızlarına milyonlarca dolar vermekle suçladığı Irak merkezli bir bankaya yaptırım kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı geçen hafta da İran Devrim Muhafızlarının yurt dışı operasyonlar birimi Kudüs Gücü’ne milyonlarca dolar vermekle suçladığı 3 şirket ve 6 kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Son adım ayrıca Hizbullah’ın Lübnan seçimlerinde milislerinin silahsızlandırılması yönündeki siyasi hamleleri mecliste engelleyebilecek kadar çoğunluk elde etmesinden 10 gün sonra geldi.

Hizbullah, Lübnan’da 9 yıl sonra gerçekleştirilen genel seçimlerde seçime müttefik olarak girdiği güçlerle birlikte zafer kazanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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İnfografik: Ahmet Burak Özkan

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 14:50

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