Galatasaray'dan UEFA Kupası zaferinin 18. yıl dönümünde mesaj

Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Kupası zaferinin 18. yıl dönümünde dönemin teknik direktörü Fatih Terim, teknik ekip ve oyunculara teşekkür etti.

Galatasaray Kulübü, 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası'nı kazanan dönemin teknik direktörü Fatih Terim ve oyunculara teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün de takımın başında olan teknik direktörümüz Fatih Terim ve öğrencileri büyük bir mücadele örneği göstermiş ve kupayı ülkemize getirmişlerdi. UEFA Kupası'nın zaferinin 18. yılında bizlere bu zaferi yaşatan yöneticilerimize, teknik heyetimize ve sporcularımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 14:52

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